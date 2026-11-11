Verano de teatro: Felipe Colombo y Juli Savioli protagonizan la comedia "Regla de Tres Simple"

Con diálogos dinámicos, situaciones reconocibles y mucho humor, “Regla de Tres Simple” invita a reflexionar, sin perder la diversión, sobre las contradicciones de las relaciones actuales y las estrategias que muchas veces se ponen en marcha para mantener los sentimientos bajo control.

La propuesta también tendrá un significado especial para Juli Savioli, quien regresará a Mar del Plata, su ciudad natal, para reencontrarse con el público local durante la temporada de verano.

Funciones y entradas de “Regla de Tres Simple”

La comedia se presentará de miércoles a domingos a las 22 horas en el Teatro Lido de Mar del Plata. Las entradas estarán disponibles en la boletería de la sala y a través de Plateanet.