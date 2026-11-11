Verano de teatro: Felipe Colombo y Juli Savioli protagonizan la comedia "Regla de Tres Simple"
La obra de verano que tendrá como protagonistas a Felipe Colombo y a Juli Savioli combina romance, humor y situaciones cotidianas.
La temporada teatral de verano de Mar del Plata suma una nueva propuesta para los amantes de la comedia. Se trata de “Regla de Tres Simple”, una obra protagonizada por Felipe Colombo y Juli Savioli que llegará al escenario del Teatro Lido el próximo 6 de enero, con una historia que pone el foco en las relaciones amorosas, las expectativas y los mecanismos que las personas construyen para evitar sufrir por amor.
Con libro y dirección de Hernán Krasutzky y producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group, la comedia propone una mirada actual sobre los vínculos afectivos, a través de personajes que, después de algunas experiencias sentimentales frustrantes, deciden establecer sus propias condiciones a la hora de conocer a alguien.
Sinopsis de “Regla de Tres Simple”
La historia tiene como protagonistas a Isidro y Roma, quienes se cruzan de una manera bastante particular: en la fila del baño de una fiesta. A partir de ese encuentro comienza un vínculo atravesado por dos personalidades muy diferentes y, sobre todo, por reglas que cada uno considera fundamentales para proteger sus sentimientos.
Roma es espontánea, algo caótica y está cansada de que sus romances terminen con un ghosting. Por eso, decide seguir el consejo de una amiga y establece una condición: nada de sexo antes de la tercera cita. Isidro, en cambio, es correcto y enamoradizo, pero viene de varias decepciones amorosas. Su estrategia es diferente: propone tres encuentros, tener sexo y después despedirse, convencido de que así podrá evitar involucrarse emocionalmente y terminar lastimado.
En ese contexto, la obra plantea una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿puede funcionar el amor cuando intentamos imponerle reglas?
Con diálogos dinámicos, situaciones reconocibles y mucho humor, “Regla de Tres Simple” invita a reflexionar, sin perder la diversión, sobre las contradicciones de las relaciones actuales y las estrategias que muchas veces se ponen en marcha para mantener los sentimientos bajo control.
La propuesta también tendrá un significado especial para Juli Savioli, quien regresará a Mar del Plata, su ciudad natal, para reencontrarse con el público local durante la temporada de verano.
Funciones y entradas de “Regla de Tres Simple”
La comedia se presentará de miércoles a domingos a las 22 horas en el Teatro Lido de Mar del Plata. Las entradas estarán disponibles en la boletería de la sala y a través de Plateanet.
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