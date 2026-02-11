Murió María José Campoamor, actriz y guionista de Pelito y Chiquititas

Su versatilidad le permitió transitar con éxito títulos de gran envergadura como La extraña dama, Atreverse, Alta comedia y Corazones de fuego (coproducción con la RAI). En el teatro, su huella no fue menor; fue autora de piezas como Finisterre y Gritos y susurros, además de crear un clásico del género infantil: 008 se va con la murga.

Reconocimientos y despedida de sus pares:

La calidad de su obra fue distinguida con los galardones más prestigiosos, incluyendo el Martín Fierro, el premio Ondas de Barcelona y una mención especial de la UNESCO. Tras conocerse su partida, el guionista y director Mario Segade expresó su tristeza con un mensaje cargado de honestidad: > “Muere una guionista, a nadie le importa. Pero era María José Campoamor, maestra, genial. Me importa, me entristece. Siempre en mi corazón. Que en paz descanse”.

María José Campoamor no solo dejó guiones exitosos, sino que se consolidó como una docente generosa que formó a nuevas generaciones de escritores. Hoy, su legado persiste como un recordatorio de que, a pesar de las ausencias, el arte tiene la capacidad de transformar el dolor y permitir que el corazón decida, una vez más, "volar mejor".