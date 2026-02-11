Murió María José Campoamor, actriz y guionista de Pelito y Chiquititas
La noticia fue confirmada recientemente y el mundo del espectáculo ya despide a una de las creadoras más importantes. Los detalles de su vida.
El ámbito cultural argentino se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de María José Campoamor, una de las plumas más prolíficas y respetadas de la industria del entretenimiento. La noticia de su deceso, ocurrido el pasado 8 de febrero a los 79 años, fue difundida este martes por Argentores, entidad que nuclea a los autores en el país.
A través de un comunicado oficial en sus canales digitales, la institución manifestó: > “Con profundo pesar, despedimos a nuestra socia María José Campoamor, guionista, dramaturga, docente y actriz de una extraordinaria trayectoria en nuestro país, quien falleció el pasado 8 de febrero, a los 79 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”.
Nacida en Francia, Campoamor llegó a la Argentina en 1950 con apenas tres años de edad, adoptando esta tierra como propia y convirtiéndose en una figura central de su identidad artística. Su carrera fue vasta y multifacética, logrando escribir más de 1.500 horas de contenido televisivo, abarcando desde el fenómeno infantil hasta el drama adulto más sofisticado.
La arquitecta de éxitos inolvidables:
El nombre de Campoamor quedó grabado en la memoria colectiva gracias a su participación en ciclos emblemáticos como Pelito y, fundamentalmente, Chiquititas. Justamente, en agosto de 2025 se conmemoraron los 30 años de esta última producción, un aniversario que permitió rescatar el valor de su mensaje humanista. La serie fue un universo donde los sueños y la infancia ocuparon un lugar sagrado, simbolizado en la icónica canción “Volar Mejor”.
Su versatilidad le permitió transitar con éxito títulos de gran envergadura como La extraña dama, Atreverse, Alta comedia y Corazones de fuego (coproducción con la RAI). En el teatro, su huella no fue menor; fue autora de piezas como Finisterre y Gritos y susurros, además de crear un clásico del género infantil: 008 se va con la murga.
Reconocimientos y despedida de sus pares:
La calidad de su obra fue distinguida con los galardones más prestigiosos, incluyendo el Martín Fierro, el premio Ondas de Barcelona y una mención especial de la UNESCO. Tras conocerse su partida, el guionista y director Mario Segade expresó su tristeza con un mensaje cargado de honestidad: > “Muere una guionista, a nadie le importa. Pero era María José Campoamor, maestra, genial. Me importa, me entristece. Siempre en mi corazón. Que en paz descanse”.
María José Campoamor no solo dejó guiones exitosos, sino que se consolidó como una docente generosa que formó a nuevas generaciones de escritores. Hoy, su legado persiste como un recordatorio de que, a pesar de las ausencias, el arte tiene la capacidad de transformar el dolor y permitir que el corazón decida, una vez más, "volar mejor".
