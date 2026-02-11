Tini Stoessel habló de los rumores de casamiento con Rodrigo De Paul: qué dijo

Ante la pregunta directa sobre si los preparativos para el casamiento ya están en marcha, Tini no cerró la puerta a la posibilidad, aunque aclaró que este tipo de anuncios requieren de la participación de ambas partes. "Se habla mucho de la boda... Si, pero claro. Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro ¿Entendés?", respondió con simpatía y picardía.

A pesar de pedir paciencia a la prensa y a sus seguidores, la artista no ocultó sus deseos personales para el futuro de la pareja. Aseguró que “hay que esperar un poquito más”, pero dejó un cierre cargado de emoción al confesar que “le encantaría casarse”. Por ahora, el foco oficial sigue puesto en su música, pero la puerta al altar parece estar más abierta que nunca.