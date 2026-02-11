Tini Stoessel habló de los rumores de casamiento con Rodrigo De Paul: qué dijo
Durante una entrevista, la cantante confesó que todavía no hay planes de casamiento, pero que tampoco quiere hablar públicamente de eso si no está su pareja.
En el marco del lanzamiento y la gira promocional de su ambicioso “FUTTTURA World Tour”, la atención sobre Tini Stoessel se ha desplazado inevitablemente de los escenarios a su vida privada. La artista, que atraviesa un presente profesional brillante, fue consultada recientemente sobre las versiones que indican que estaría planeando su casamiento con el futbolista Rodrigo De Paul. Si bien la cantante optó por la cautela, sus declaraciones no hicieron más que alimentar las ilusiones de sus fanáticos.
Los rumores sobre un posible enlace matrimonial no son nuevos; han cobrado fuerza desde la última reconciliación de la pareja. En un comienzo, diversas fuentes señalaban que la boda se concretaría a finales de 2025, estipulando el 5 de diciembre para una ceremonia civil de carácter íntimo y el 18 del mismo mes para una celebración de gran magnitud. No obstante, versiones más recientes sugirieron que los planes podrían haberse adelantado para diciembre de este mismo año.
Durante una entrevista para El Tres TV, la intérprete de éxitos como “Miénteme” se refirió a la estabilidad emocional que experimenta actualmente. Tini fue honesta al describir cómo se siente tras haber superado etapas de mayor exposición o conflicto. Al respecto, lanzó una reflexión que dejó entrever la plenitud de su noviazgo: “Me tengo que acostumbrar a que todo está bien”.
La estrella pop enfatizó que su vínculo con De Paul está en un punto óptimo, aunque admitió que prefiere resguardar esa armonía. Según explicó a la periodista Ceci Oriolani, “ve todo tan bien, que tiene miedo de quemarlo”, una frase que resume su deseo de proteger la relación del escrutinio constante.
Ante la pregunta directa sobre si los preparativos para el casamiento ya están en marcha, Tini no cerró la puerta a la posibilidad, aunque aclaró que este tipo de anuncios requieren de la participación de ambas partes. "Se habla mucho de la boda... Si, pero claro. Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro ¿Entendés?", respondió con simpatía y picardía.
A pesar de pedir paciencia a la prensa y a sus seguidores, la artista no ocultó sus deseos personales para el futuro de la pareja. Aseguró que “hay que esperar un poquito más”, pero dejó un cierre cargado de emoción al confesar que “le encantaría casarse”. Por ahora, el foco oficial sigue puesto en su música, pero la puerta al altar parece estar más abierta que nunca.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario