Confirman que levantaron la denuncia por acoso laboral contra Franco, el hijo de Beto Casella
Valentina Kurchan fue la productora que había denunciado a Franco Casella, pero ahora ella misma tomó la decisión de levantar la denuncia.
Tras meses de incertidumbre y preocupación, la situación legal de Franco Casella dio un giro definitivo. En las últimas horas, se confirmó que la denuncia por acoso laboral que pesaba sobre el hijo de Beto Casella desde el año 2025 fue levantada, cerrando así un capítulo que mantuvo al joven músico y productor en un estado de constante angustia.
La noticia fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen, quien utilizó su espacio habitual para brindar los pormenores de esta resolución judicial. El conductor subrayó la importancia de actualizar la información, dado que en su momento el caso tuvo una gran repercusión mediática. “La novedad de último momento es que ya no hay denuncia contra Franco, el hijo de Beto Casella porque la denunciante decidió retirar denuncia por violento y maltratador”, anunció el comunicador.
Los motivos detrás del cierre del caso
La denunciante, identificada como Valentina Kurchan, fue quien tomó la determinación de presentarse ante la Justicia para desistir de la acción legal. Según la información proporcionada por Etchegoyen, el origen del conflicto no solo estaba vinculado a las acusaciones de maltrato, sino que incluía un trasfondo económico que fue clave para la resolución del litigio.
En el programa se recordó que la notificación original enviada a Franco Casella contenía un reclamo administrativo específico. “Lo que me dicen a mí es que en aquel telegrama que llegó a Franco y que yo leí el año pasado acá también había un reclamo de haberes que ya fueron pagados”, detalló el periodista, sugiriendo que la regularización de esta deuda fue el motor principal para que la denunciante diera marcha atrás.
La vinculación entre las acusaciones de hostigamiento y el reclamo salarial fue un punto que llamó la atención de los analistas desde el inicio. Sin embargo, una vez saldado el compromiso financiero, la contraparte decidió no continuar con la vía judicial por las acusaciones de violencia.
“Me dicen que Valentina ya cobró el dinero que se le debía y que reclamaba con razón y decidió quitar la denuncia contra el hijo de Beto”, concluyó Etchegoyen.
Con este paso, la acusación ha quedado formalmente desestimada y ya no figura en los registros judiciales. Para Franco Casella, quien en su momento admitió sentirse profundamente afectado por la gravedad de los términos "violento y maltratador", esta novedad representa un alivio significativo y el fin de una disputa que marcó su agenda durante todo el último año.
