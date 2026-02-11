Confirman que levantaron la denuncia por acoso laboral contra Franco, el hijo de Beto Casella

“Me dicen que Valentina ya cobró el dinero que se le debía y que reclamaba con razón y decidió quitar la denuncia contra el hijo de Beto”, concluyó Etchegoyen.

Con este paso, la acusación ha quedado formalmente desestimada y ya no figura en los registros judiciales. Para Franco Casella, quien en su momento admitió sentirse profundamente afectado por la gravedad de los términos "violento y maltratador", esta novedad representa un alivio significativo y el fin de una disputa que marcó su agenda durante todo el último año.