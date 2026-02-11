Netflix: el documental que promete ser uno de los mejores de 2026
Con una duración de 1 hora y 35 minutos, esta película estadounidense pone el foco en una historia real que rompió barreras históricas
Netflix arrancó febrero con una fuerte apuesta dentro de su catálogo de series y películas. Entre los estrenos más comentados aparece un documental que ya genera impacto entre los usuarios y que muchos señalan como una de las producciones más destacadas del año. La propuesta no solo apunta a los fanáticos del deporte ciencia, sino también a quienes quedaron fascinados con ficciones como Gambito de Dama y buscan una historia igual de intensa, pero basada en hechos reales.
Dirigida por Rory Kennedy, cineasta nominada al Oscar, la producción fue además seleccionada para el prestigioso Festival de Cine de Sundance 2026, consolidándose como una de las grandes apuestas del año dentro de la plataforma.
De qué trata "La reina del ajedrez"
Según la sinopsis oficial de Netflix, “En este documental de la nominada al Oscar Rory Kennedy, Judit Polgár, fenómeno juvenil del ajedrez, enfrenta desafíos sobre el tablero y fuera de él para llegar a lo más alto”.
La película recorre la vida de Judit Polgár, considerada la mejor ajedrecista femenina de todos los tiempos. Desde muy pequeña, desafió los prejuicios de género en un ambiente dominado históricamente por hombres y logró competir al más alto nivel internacional.
El documental muestra cómo Polgár no solo se enfrentó a los mejores jugadores del mundo —incluido Garry Kasparov— sino también a las barreras culturales que intentaban limitar su carrera. Con material de archivo, entrevistas y un enfoque íntimo, la producción reconstruye su camino hacia la élite del ajedrez mundial.
Más allá del deporte, la historia se convierte en un relato inspirador sobre perseverancia, talento y determinación.
Reparto de "La reina del ajedrez"
Al tratarse de un documental, la película cuenta principalmente con la participación de:
-
Judit Polgár
-
Especialistas y referentes del mundo del ajedrez
Material de archivo con figuras históricas del deporte
La dirección está a cargo de Rory Kennedy, reconocida por sus trabajos documentales de gran impacto internacional.
Tráiler de "La reina del ajedrez"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario