Murió Mary Jo Campbell, matriarca del clan Kardashian

En su juventud trabajó como modelo e impartió clases de etiqueta profesional, mientras que en los ’80 fundó la boutique de indumentaria infantil Shannon & Company en San Diego, California, donde su hija Kris dio sus primeros pasos laborales y aprendió las bases de la administración comercial.

Campbell estuvo casada en tres ocasiones y sobrevivió con éxito a dos batallas contra el cáncer y, a pesar de mantener un perfil bajo en comparación con sus nietas, se ganó el cariño internacional por sus icónicas apariciones y sabios consejos en los programas reality de la familia, Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians.