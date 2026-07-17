Murió Mary Jo Campbell, matriarca del clan Kardashian
Era la madre de la empresaria Kris Jenner y abuela de figuras globales como Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie.
Mary Jo "MJ" Campbell, también conocida como Mary Jo Shannon, murió este jueves los 91 años.
La célebre matriarca original del clan Kardashian era la madre de la empresaria Kris Jenner y abuela de figuras globales como Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie.
La triste noticia de su fallecimiento, ocurrido a escasos días de celebrar su cumpleaños número 92, fue confirmada públicamente por su hija a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde la describió como "el corazón de nuestra familia".
Figuras principales del entretenimiento y miembros de su familia, como Kim Kardashian, también compartieron sentidos homenajes para despedir a quien consideraban su "mejor amiga y compañera de chismes".
Quién era Mary Jo Campbell
Nacida el 26 de julio de 1934 en Arkansas, Mary Jo forjó un camino propio mucho antes del surgimiento del imperio televisivo de su descendencia.
En su juventud trabajó como modelo e impartió clases de etiqueta profesional, mientras que en los ’80 fundó la boutique de indumentaria infantil Shannon & Company en San Diego, California, donde su hija Kris dio sus primeros pasos laborales y aprendió las bases de la administración comercial.
Campbell estuvo casada en tres ocasiones y sobrevivió con éxito a dos batallas contra el cáncer y, a pesar de mantener un perfil bajo en comparación con sus nietas, se ganó el cariño internacional por sus icónicas apariciones y sabios consejos en los programas reality de la familia, Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians.
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