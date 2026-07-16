El Gobierno salió al cruce de Lionel Messi por decir que "los argentinos no llegan a fin de mes"

¿Qué dijo Lionel Messi que enfureció tanto al Gobierno?

Luego de la agónica victoria ante Inglaterra que clasificó a la Selección Argentina al partido decisivo, Lionel Messi se tomó un momento para reflexionar. El capitán argentino valoró el esfuerzo del plantel, dedicó el éxito a los hinchas y anticipó el gran choque frente a España en el Mundial.

Fiel a su estilo, el diez no se olvidó de la realidad que atraviesan muchos compatriotas en su día a día. Conmovido, le dedicó la alegría a la gente que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando. Para el capitán, los mundiales tienen la capacidad de hacer olvidar momentáneamente todo lo malo que toca pasar, por lo que regalar este tipo de emociones representa un orgullo inmenso para los jugadores.

"SI HUBIÉSEMOS PERDIDO CONTRA INGLATERRA, HUBIERA SALIDO GENTE A DECIR ALGUNA BOLUDEZ"



Lionel Andrés Messipic.twitter.com/181yhlqH88 — minutouno (@minutounocom) July 16, 2026

Sobre la rivalidad específica con los europeos, confesó que era un partido muy especial en el cual no podían perder bajo ningún punto de vista por todo lo que significa la historia de este enfrentamiento. De manera muy frontal, reconoció que si hubiesen caído derrotados, algunas personas hubiesen salido a "decir alguna boludez", y celebraron no darles esa chance gracias al fútbol desplegado.