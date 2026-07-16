El inesperado guiño de Madonna a la Selección Argentina: compartió un video hecho con inteligencia artificial
La artista compartió en sus historias un video creado por el argentino Tutanka, en el que los jugadores de la Selección, Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia aparecen bailando su nuevo tema, Danceteria.
El fenómeno de la Selección Argentina continúa sumando repercusiones en todo el mundo y, tras la clasificación a la final del Mundial 2026, una de las figuras internacionales que sorprendió con un inesperado gesto fue Madonna. La cantante compartió en sus historias de Instagram un video realizado por el artista visual argentino Tutanka, una publicación que rápidamente se viralizó entre los fanáticos de la Scaloneta.
La pieza, creada con inteligencia artificial, muestra a los futbolistas argentinos protagonizando una divertida coreografía al ritmo de Danceteria, el nuevo tema de la Reina del Pop. En las imágenes también aparecen Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quienes forman parte del baile junto al resto del plantel, en una escena que recrea un festejo tras la victoria frente a Inglaterra.
Para desarrollar el video, Tutanka utilizó como inspiración fragmentos del cortometraje Confessions II y realizó un montaje mediante tecnología deepfake, que combina a los protagonistas de la Selección con el universo visual de Madonna.
En la secuencia, Lionel Messi aparece con la camiseta argentina y el brazalete de capitán, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico bailan, cantan y celebran la clasificación a la final de la Copa del Mundo. La publicación no tardó en multiplicarse en las redes sociales y fue celebrada por miles de usuarios, que destacaron el inesperado guiño de la artista estadounidense hacia el conjunto dirigido por Lionel.
El mensaje de Liam Gallagher tras la eliminación de Inglaterra que sorprendió a los argentinos
La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo generó repercusiones entre los hinchas, sino también en distintas figuras internacionales. Uno de los que se expresó después del encuentro fue Liam Gallagher, quien felicitó al conjunto de Lionel Scaloni y volvió a demostrar el cariño que siente por la Argentina.
Días antes del partido, el histórico músico británico había reaccionado al cruce entre ambos seleccionados a través de sus redes sociales. En aquella oportunidad dejó en claro que apoyaría a Inglaterra y reconoció que le daba pena que el equipo argentino pudiera quedar eliminado del Mundial.
Sin embargo, una vez consumada la victoria por 2-1 del conjunto albiceleste, que dejó a Inglaterra con la obligación de disputar el partido por el tercer puesto frente a Francia, el ex Oasis publicó un nuevo mensaje con un tono completamente distinto.
"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió el artista en su cuenta de X.
La publicación rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, superó el millón de visualizaciones y recibió miles de reacciones de fanáticos argentinos, que destacaron el gesto del cantante y su reconocimiento al rendimiento del equipo liderado por Lionel Messi.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario