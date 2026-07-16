El inesperado guiño de Madonna a la Selección Argentina: compartió un video hecho con inteligencia artificial

Días antes del partido, el histórico músico británico había reaccionado al cruce entre ambos seleccionados a través de sus redes sociales. En aquella oportunidad dejó en claro que apoyaría a Inglaterra y reconoció que le daba pena que el equipo argentino pudiera quedar eliminado del Mundial.

Sin embargo, una vez consumada la victoria por 2-1 del conjunto albiceleste, que dejó a Inglaterra con la obligación de disputar el partido por el tercer puesto frente a Francia, el ex Oasis publicó un nuevo mensaje con un tono completamente distinto.

"Respeto a los chicos, no es el derecho divino de nadie a ganar el Mundial, felicitaciones a Argentina, el mejor equipo ganó, ¡hacia adelante y de lado!", escribió el artista en su cuenta de X.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, superó el millón de visualizaciones y recibió miles de reacciones de fanáticos argentinos, que destacaron el gesto del cantante y su reconocimiento al rendimiento del equipo liderado por Lionel Messi.