Mapa en vivo de las lluvias hoy en el AMBA: a qué hora se larga y cuándo serán las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este viernes regresen las lluvias a Buenos Aires y se queden por al menos dos jornadas.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para desde este viernes dejar atrás lo que fue una seguidilla de jornadas con buenas condiciones del clima y dar lugar al regreso de las lluvias, las que según los diferentes informes meteorológicos se quedarían entre dos y cuatro días.
La inestabilidad llega luego de lo que fue un jueves con tiempo ideal, casi primaveral, con pocas nubes y temperaturas por encima de los 20 grados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes se presenta con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas en la mañana y chaparrones en la tarde; con una mínima de 17 grados y una máxima de 23.
La inestabilidad, siempre según el organismo nacional, se extendería al sábado, para cuando se anticipa una jornada con chaparrones desde la madrugada y hasta la noche; junto a marcas térmicas de entre 14 y 17 grados.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para el organismo nacional se trataría de solo dos jornadas inestables, ya que anticipa un domingo y un lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados.
Sin embargo, el portal especializado Meteored plantea un escenario menos alentador al proyectar cuatro días consecutivos de precipitaciones sostenidas, comenzando el viernes a las 5 de la mañana con tormentas que se extenderían hasta las 11 para luego dar paso a lluvias débiles hasta el mediodía.
Para el sábado prevé un 70% de probabilidades de tormentas concentradas por la tarde, mientras que el domingo las tormentas reaparecerían a partir de las 17 horas antes de convertirse en lluvias débiles que continuarían durante la madrugada y la mañana del lunes.
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