Mapa en vivo de las lluvias hoy en el AMBA: a qué hora se larga y cuándo serán las tormentas más fuertes

Cómo sigue el clima en el AMBA

Para el organismo nacional se trataría de solo dos jornadas inestables, ya que anticipa un domingo y un lunes con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados.

Sin embargo, el portal especializado Meteored plantea un escenario menos alentador al proyectar cuatro días consecutivos de precipitaciones sostenidas, comenzando el viernes a las 5 de la mañana con tormentas que se extenderían hasta las 11 para luego dar paso a lluvias débiles hasta el mediodía.

Para el sábado prevé un 70% de probabilidades de tormentas concentradas por la tarde, mientras que el domingo las tormentas reaparecerían a partir de las 17 horas antes de convertirse en lluvias débiles que continuarían durante la madrugada y la mañana del lunes.