Carmen de Areco: un micro volcó en la Ruta 7 en medio de fuertes vientos
Una ráfaga le hizo perder al chofer el control del vehículo de gran porte.
Un micro en el que viajaban alrededor de 20 pasajeros volcó en la Ruta Nacional 7, a la altura de Carmen de Areco, y las autoridades buscan a uno de los choferes que se lanzó antes del incidente.
Bomberos y Policía trabajan para rescatar a los pasajeros que se encuentran atrapados, mientras personal médico atiende a los heridos.
El incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona; en el centro y este de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por fuertes tormentas. Las primeras versiones indican que el clima inestable provocó el vuelco. No hay otro vehículo involucrado.
Además, reveló que uno de los choferes saltó del ómnibus mientras estaba en movimiento y que aparentemente está desaparecido. El micro, perteneciente a la empresa TAC, viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis, hacia Buenos Aires. El destino final del transporte era la localidad bonaerense de Moreno. El vuelco ocurrió en un puente sobre la ruta, desde donde el micro cayó unos seis metros.
El micro transportaba a unos 20 pasajeros, entre adultos y niños, algunos de ellos fueron retirados del vehículo con la asistencia de los Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco.
Entre los heridos hay un bebé, que ya fue atendido y derivado a un hospital de Carmen de Areco.
“Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente. Hay gente que en este momento está siendo atendida. Rescataron a una persona. Estamos heridos, estamos yendo a Carmen de Areco, al hospital”, dijo Maximiliano, uno de los pasajeros a TN.
“Había una persona atrapada y aparentemente cuando ocurrió el hecho, uno de los choferes intentó saltar. Intentó abrir la puerta lateral en marcha e intentó saltar. Ahora no lo encuentran. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue justamente el que me contó esto”, comentó Maximiliano.
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