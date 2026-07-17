Carmen de Areco: un micro volcó en la Ruta 7 en medio de fuertes vientos

Entre los heridos hay un bebé, que ya fue atendido y derivado a un hospital de Carmen de Areco.

“Estábamos subiendo el puente en Carmen de Areco. Aparentemente, una ráfaga de viento nos hizo volcar en el puente. Hay gente que en este momento está siendo atendida. Rescataron a una persona. Estamos heridos, estamos yendo a Carmen de Areco, al hospital”, dijo Maximiliano, uno de los pasajeros a TN.

“Había una persona atrapada y aparentemente cuando ocurrió el hecho, uno de los choferes intentó saltar. Intentó abrir la puerta lateral en marcha e intentó saltar. Ahora no lo encuentran. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue justamente el que me contó esto”, comentó Maximiliano.