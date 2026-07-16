Pequeño Pez vuelve a la calle Corrientes con un show renovado para disfrutar en familia

Con el paso del tiempo, el vínculo con el público se hizo cada vez más fuerte. "Creo que el momento en que entendimos la dimensión de ese vínculo fue cuando empezamos a ver que las familias volvían una y otra vez a los conciertos. Los chicos crecían con nuestras canciones y luego regresaban con sus hermanitos. También empezamos a recibir mensajes de familias de distintos países contándonos que nuestras canciones formaban parte de su rutina diaria: para jugar, para dormir, para acompañar momentos difíciles o simplemente para compartir tiempo juntos. Ahí comprendimos que Pequeño Pez había pasado a formar parte de la vida cotidiana de muchas familias", recordaron.

"Hacemos canciones para las infancias, pero también para quienes las acompañan"

Consultados sobre el proceso creativo detrás de cada composición, aseguraron que buscan conectar con el universo de los chicos desde un lugar genuino.

"Cada canción nace desde una pregunta o una emoción. Observamos mucho a los chicos, escuchamos cómo juegan, qué les interesa, qué los hace reír o reflexionar. Intentamos escribir canciones que sean verdaderas, sin subestimar su inteligencia ni simplificar el mundo".

Y agregaron: "Buscamos transmitir alegría, curiosidad, empatía, imaginación y amor por la naturaleza y por los demás. También nos interesa que la música tenga calidad artística, que sea disfrutable para toda la familia. Siempre decimos que hacemos canciones para las infancias, pero también para quienes las acompañan. Nos gusta que grandes y chicos puedan disfrutar de buena música juntos".

Las historias que más los emocionan

A lo largo de estos años, la banda recibió cientos de mensajes de familias que crecieron junto a sus canciones. Algunas de esas historias quedaron grabadas para siempre.

"Hay muchísimas. Una de las cosas más lindas es cuando nos cuentan que su primera palabra fue 'pez pez' (para que nos pongan en YouTube) o aprenden las partes del cuerpo, hacen sus primeros movimientos, aprenden sus primeros ritmos y melodías y viven sus primeros recitales".

Pero también hubo testimonios mucho más profundos.

"Nos emociona muchísimo recibir mensajes de familias que atravesaron momentos difíciles y nos cuentan que la música de Pequeño Pez fue una compañía importante durante una internación, un tratamiento médico o simplemente en esos días en que necesitaban una compañía. Son historias que nos recuerdan la enorme responsabilidad y el privilegio que tenemos de acompañar la infancia de tantas personas".

"Queremos grabar nuestro octavo disco"

Mientras se preparan para reencontrarse con el público porteño, el grupo también trabaja en nuevos proyectos musicales y audiovisuales.

"Estamos viviendo un año muy intenso y hermoso. La reciente nominación a los Premios Gardel, venimos de recorrer escenarios de Argentina e Iberoamérica, España, México, Chile, Uruguay y Perú y todavía quedan muchas funciones por delante".

Además, adelantaron cuáles son los próximos objetivos de la banda.

"Seguimos trabajando en nueva música y en proyectos audiovisuales que iremos presentando muy pronto. Nuestra idea es grabar el octavo disco de la banda este año y presentar el segundo ciclo de Live Sessions con invitados del rock nacional y, por qué no, internacional".

Una nueva etapa con "Peque Sessions"

En paralelo a esta temporada en el Teatro Metropolitan, Pequeño Pez continúa ampliando su universo artístico con "Peque Sessions", una serie de colaboraciones junto a reconocidos músicos argentinos.

El proyecto incluye nuevas versiones de sus canciones junto a Julián Kartun, Bersuit Vergarabat, Los Tipitos y Benjamín Amadeo, cada una acompañada por videoclips y piezas audiovisuales especialmente desarrolladas para seguir acercando su propuesta a las familias de toda la región.