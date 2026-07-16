Así fue el primer encuentro entre Marley y Nico Occhiato luego de la polémica por la fake news

La charla también dejó lugar para el humor. En un momento, Occhiato reparó en el nuevo look de Marley y quiso saber qué había pasado con su corte de pelo. Entre risas, el conductor respondió: “Fue una promesa, pero se pasaron. La realidad es que me distraje un poco cuando me estaba cortando y la peluquera me cortó de más”.

Con sonrisas, bromas y un clima distendido, el reencuentro terminó despejando cualquier especulación sobre una supuesta distancia entre ambos tras la controversia que tuvo repercusión en el mundo del streaming y la televisión.