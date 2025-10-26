Murió una actriz de "El Eternauta" a los 66 años

Claudia Schijman

Claudia Schijman, nacida el 8 de agosto de 1959, tuvo una sólida formación artística, estudiando con maestros de la talla de Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli.

Su debut en la pantalla chica fue en El Palacio de la Risa, junto a Antonio Gasalla, a quien también acompañó en ciclos posteriores como Gasalla en Telefe y Gasalla en Libertad. A lo largo de su carrera televisiva, participó en numerosas ficciones, incluyendo títulos como Verdad Consecuencia, Trillizos, Buenos vecinos, Malandras, Disputas, Hechizada, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y Soy tu fan.

La actriz también se destacó en el cine, formando parte del elenco de películas como Cohen Vs. Rosi, Tres esposas, Diario para un cuento, Flipper, Pendeja, payasa y gorda, En peligro, Los cipreses, Terminal, La felicidad es una leyenda urbana, Mi reino por un platillo volador, y producciones internacionales como Evita (de Alan Parker) y Corazón iluminado (de Héctor Babenco), además del cortometraje La cámara.

En teatro, su trayectoria incluye obras como Brebaje, Erecto, Las descamisadas, una gesta, Éxodo y Yo escribo. Vos dibujás, entre otras.

Más allá de sus roles como actriz, Schijman ejerció la docencia, impartiendo talleres de actuación en espacios como el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Centro Cultural Recoleta, escuelas primarias y otros centros culturales, dejando un importante legado en la formación de nuevos artistas.