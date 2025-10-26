El emotivo video de Thiago Medina que trabaja en su recuperación con sus dos hijas
El ex Gran Hermano sufrió un duro accidente que casi le cuesta la vida, pero ya se encuentra en rehabilitación. Mira cómo se rehabilita con sus hijas.
Thiago Medina está transitando una etapa de profunda transformación personal tras el grave accidente de moto que sufrió el 12 de septiembre, el cual lo dejó al borde de la muerte. El ex Gran Hermano ha vivido lo que se describe como un milagro, dado que su estado inicial era crítico y las posibilidades de recuperación eran muy escasas. Para el joven, todo este proceso representa un verdadero renacer.
En medio de su intensiva rehabilitación, Thiago compartió un video íntimo y emotivo dedicado a sus hijas mellizas, Laia y Aimé. Siendo ellas el principal motor de su lucha por volver a estar al cien por ciento y sin querer separarse de las nenas, el joven lanzó un mensaje contundente junto al clip: “Las dueñas de mi vida y todo el esfuerzo que hice fue por ustedes. Las amo con toda mi vida”, escribió.
El clip, musicalizado con la canción Pá de Tini Stoessel, se configuró como un homenaje silencioso de Thiago dirigido tanto a su familia como a la vida misma. Las imágenes recorren momentos cruciales de su historia reciente: desde el nacimiento de una de las niñas en la maternidad, pasando por los primeros paseos en cochecito, cumpleaños, momentos de risa y hasta una visita a la Basílica de Luján.
El video culmina con una imagen que resume la realidad actual de Thiago en su proceso de recuperación: el joven caminando con dificultad, siendo tomado de las manos de sus hijas. Este gesto es un potente símbolo de la fuerza que lo impulsa y del largo camino que el ex de Daniela Celis está transitando en su rehabilitación.
Junto a un corazón herido, Thiago sumó la palabra “Papá”, dejando ver la profunda huella que la experiencia le dejó y el rol de sus hijas como motor para volver a empezar. El mensaje tuvo un eco profundo entre sus seguidores, quienes lo acompañaron desde el primer día de internación en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. En dicho centro médico, permaneció 28 días en terapia intensiva y llegó a perder 20 kilos.
El alta médica que recibió el pasado 9 de octubre marcó un antes y un después, siendo definitivamente un renacer en su vida. Thiago salió del hospital ovacionado por una multitud y, poco después, se instaló en la casa de Daniela junto a sus hijas, donde continúa su recuperación rodeado del mismo amor que lo sostuvo.
Días después de abandonar el hospital, Thiago se sinceró sobre el cariño que lo rodeó en esos momentos de preocupación absoluta. “Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó, les agradezco a todos por haberme acompañado a mí, a mi familia, por no dejarme solo, por pedir por mi vida, por darme otra oportunidad para vivir”, explicó.
Una vez más, remarcó la importancia de sus hijas con Daniela: “No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo. Gracias a cada persona que rezó, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros, a los doctores, a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario