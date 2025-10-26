El emotivo video de Thiago Medina que trabaja en su recuperación con sus dos hijas

El alta médica que recibió el pasado 9 de octubre marcó un antes y un después, siendo definitivamente un renacer en su vida. Thiago salió del hospital ovacionado por una multitud y, poco después, se instaló en la casa de Daniela junto a sus hijas, donde continúa su recuperación rodeado del mismo amor que lo sostuvo.

Días después de abandonar el hospital, Thiago se sinceró sobre el cariño que lo rodeó en esos momentos de preocupación absoluta. “Veo todo esto y entiendo la dimensión de todo lo que pasó, les agradezco a todos por haberme acompañado a mí, a mi familia, por no dejarme solo, por pedir por mi vida, por darme otra oportunidad para vivir”, explicó.

thiago medina

Una vez más, remarcó la importancia de sus hijas con Daniela: “No me quería morir sin verlas crecer a mis hijas, sin cumplir mi propósito de vida que lo estoy descubriendo. Gracias a cada persona que rezó, oró, pidió por mí, gracias a los medios de comunicación, a los enfermeros, a los doctores, a los directivos del hospital y a ustedes por no dejarme morir”.