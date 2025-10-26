Votó Graciela Alfano y habló con C5N: "Hay que venir y emitir el voto"
La mediática se presentó en una escuela de Palermo para ejercer su voto y habló con la prensa sin filtro pidiendo lo mejor para Argentina.
La jornada de las Elecciones Legislativas 2025 se vivió intensamente desde las primeras horas de este domingo, con millones de argentinos acudiendo a las urnas. Entre las figuras más destacadas que cumplieron con su deber cívico se encuentra Graciela Alfano quien se presentó pasado el mediodía en la escuela de Palermo para ejercer su voto.
Una vez realizada su votación, Alfano rompió el silencio con C5N donde expresó su deseo de bienestar para el país. "Siempre es importante venir a votar. Es un deber cívico como bien dicen", comenzó diciendo la modelo quien después sumó: "Siempre hay que votar por esta Argentina para que finalmente tenga el destino que se merece".
"Lo importante es saber que el tiempo vuela, pero que los pilotos somos nosotros. Hay que tomar responsabilidad de eso, pensarlo bien, saber bien y tomar visión de la responsabilidad de cada uno. Eso me parece que es lo importante, así que hay que venir y emitir el voto", afirmó después. Tras esto, Graciela habló de cómo se emite el voto con boleta única y definió que "no es difícil" y "es una boleta simple".
Tras esto, Alfano pidió que la gente tome la votación con calma porque "es una votación simple", pero pidió expresamente que los ciudadanos "vayan a votar". En ese sentido explicó: "Es importante expresar lo que nosotros sentimos. Este es el momento. Hay que votar con responsabilidad" y cerró: "Les deseo lo mejor y lo mejor por la Argentina. Nos tocan votaciones difíciles, tenemos que pensar, por eso yo invito a que piensen para adentro, votando con la realidad de cada uno".
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicios” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas
En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.
