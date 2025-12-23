Murió Vince Zampella, creador del videojuego "Call of Duty"
El diseñador falleció en un accidente de tránsito a bordo de una Ferrari.
Vince Zampella, uno de los creadores de la icónica saga Call of Duty, murió a los 55 años tras protagonizar un trágico accidente con su auto en el estado de California. Aunque el hecho ocurrió el domingo 21 de diciembre, recién este martes se conoció el video del choque, cuyas imágenes generaron conmoción en la industria de los videojuegos.
Tanto NBC4 Los Ángeles como TMZ informaron que el siniestro involucró únicamente el coche en el que viajaban Zampella y un acompañante cuya identidad permanece sin divulgar.
De acuerdo con las autoridades, el vehículo circulaba en dirección sur y, tras abandonar la calzada, impactó contra una barrera de concreto antes de incendiarse. La Patrulla de Caminos de California detalló que Zampella quedó atrapado y perdió la vida en el acto, mientras que el pasajero fue expulsado y murió posteriormente en un hospital.
El video del accidente, que comenzó a circular en redes sociales este martes, muestra el momento en el que la Ferrari sale de la traza a gran velocidad y termina completamente destruida, envuelta en llamas.
Desde Electronic Arts, compañía con la que Zampella trabajó en los últimos años, emitieron un comunicado expresando su pesar: “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra”.
En ese sentido, agregaron: “Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”.
Legado de Vince Zampella en la industria de los videojuegos
La trayectoria profesional de Vince Zampella se define por su impacto duradero en la industria global del videojuego. Fundador de Infinity Ward, Zampella fue responsable del nacimiento de Call of Duty, saga que revolucionó el género de los shooters y estableció nuevas referencias en jugabilidad y narrativa.
Su liderazgo resultó determinante para que la serie alcanzara lo que se considera su “época dorada”, especialmente con la llegada de la serie original Modern Warfare.
Luego de su salida de Infinity Ward tras un conflicto con Activision, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010. Desde allí, impulsó el desarrollo de títulos como Titanfall, que se destacó por su innovación técnica; Apex Legends, consolidado como uno de los referentes del género Battle Royale; y Star Wars Jedi: Fallen Order, ampliamente reconocido como una de las adaptaciones más logradas de la saga cinematográfica.
La adquisición de Respawn Entertainment por EA en 2017 permitió a Zampella expandir su impacto al frente de equipos responsables de la franquicia Battlefield. Su llegada a la dirección de Battlefield fue determinante después del difícil lanzamiento de Battlefield 2042.
