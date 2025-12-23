Murió Vince Zampella, creador del videojuego "Call of Duty"

En ese sentido, agregaron: “Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”.

Legado de Vince Zampella en la industria de los videojuegos

La trayectoria profesional de Vince Zampella se define por su impacto duradero en la industria global del videojuego. Fundador de Infinity Ward, Zampella fue responsable del nacimiento de Call of Duty, saga que revolucionó el género de los shooters y estableció nuevas referencias en jugabilidad y narrativa.

Su liderazgo resultó determinante para que la serie alcanzara lo que se considera su “época dorada”, especialmente con la llegada de la serie original Modern Warfare.

Luego de su salida de Infinity Ward tras un conflicto con Activision, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West en 2010. Desde allí, impulsó el desarrollo de títulos como Titanfall, que se destacó por su innovación técnica; Apex Legends, consolidado como uno de los referentes del género Battle Royale; y Star Wars Jedi: Fallen Order, ampliamente reconocido como una de las adaptaciones más logradas de la saga cinematográfica.

La adquisición de Respawn Entertainment por EA en 2017 permitió a Zampella expandir su impacto al frente de equipos responsables de la franquicia Battlefield. Su llegada a la dirección de Battlefield fue determinante después del difícil lanzamiento de Battlefield 2042.