Nacho Castañares confesó por qué se separó de La Tora

La Tora Nacho Gran Hermano.jpg Nacho Castañares y la Tora

Nacho explicó que no querían llegar a un punto donde la relación comenzara a descuidarse, por lo que tomaron la decisión consciente de separarse. Añadió que, mirando hacia el futuro, no podía predecir lo que sucedería. "Para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe”, fue su explicación.

nacho tora.mp4

La conductora insistió en que, generalmente, las parejas no se separan para evitar una ruptura conflictiva, sugiriendo que algo más debía estar ocurriendo. Nacho enfatizó nuevamente que la separación no se debía a conflictos o problemas concretos, sino que simplemente se encontraban en momentos de vida diferentes.

La entrevista no reveló detalles específicos sobre la ruptura de Nacho y La Tora, pero puso de manifiesto que, en algunas ocasiones, las relaciones pueden llegar a su fin debido a la evolución natural de las personas y sus vidas, en lugar de conflictos o desacuerdos. Aunque, con este reportaje, el subcampeón de Gran Hermano 2022 dejó abiertas las puertas a un reconciliación: "más adelante no se sabe".