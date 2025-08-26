El rating del lunes fue golpeado por el fútbol: River en el cable reordenó la TV abierta

nico occhiato

Telefe sigue dominando el rating y los demás lo miran desde abajo

Guido Kaczka, con Buenas noches familia, descendió a 5,2, y Mario Pergolini con Otro día perdido apenas llegó a 3,7. En América TV, Santi Maratea presentó una edición especial de Trato hecho con famosos, pero apenas promedió 1,8.

En el caso de Nicolás Occhiato, fue el único de los conductores de la noche que pudo mantener su lugar en los primeros cinco lugares, aunque con una competencia atípica producto de la atracción que generó el duelo futbolero.

En el resto de los canales, Bendita lideró en El Nueve con 3 puntos, LAM se quedó con la cima en América con 4,1, y en la TV Pública la mejor marca fue para Historias de aquí y de allá con 0,5.

El promedio general volvió a favorecer a Telefe con 6,8, mientras que El Trece quedó segundo con 4,1. La conclusión es clara: cada vez que River o Boca saltan a la cancha en horario central, la pantalla abierta sufre el impacto.

Este lunes no fue la excepción y el encendido se repartió entre la pasión futbolera y las propuestas de entretenimiento, dejando en evidencia cómo el balón sigue siendo el rival más duro para cualquier programa.