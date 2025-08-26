La reacción de Trueno a la foto de Nicki Nicole junto a Lamine Yamal: qué hizo
La cantante y el futbolista del Barcelona confirmaron su relación con una foto íntima mientras que Trueno se enteró por las redes. Los detalles.
El mundo del espectáculo se ha visto sacudido por la tensa situación que atraviesan los cantantes Nicki Nicole y Trueno, a raíz de una foto que se viralizó en redes sociales de ella junto al futbolista del Barcelona, Lamine Yamal. Los rumores de un nuevo romance han generado un quiebre en su reciente reconciliación. Ambas especulaciones sobre las relaciones de la intérprete comenzaron a la par, pero nunca se supo hasta el momento cuál de las dos era cierta.
El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer en su programa detalles íntimos de la reacción del rapero, quien se encuentra "angustiado" y "con bronca", según confirmó el comunicador. Etchegoyen afirmó que, a pesar de haberse reconciliado hace menos de dos meses, las cosas entre ellos "están mal". “Les cuento que Trueno no saludó a su ex por su cumpleaños porque está angustiado y ya es más bronca la que tiene”, reveló el periodista.
¿Fama y millones por encima del amor?
Según afirmó el periodista especializado en espectáculos, Trueno estaba ilusionado con esta "segunda vuelta" con Nicki Nicole, y compartió "lindos momentos" con ella hace pocos días. Sin embargo, la aparición de la foto junto a Lamine Yamal, que se dio a poco tiempo de su reencuentro, fue un golpe para el rapero. Esto sumado a todo lo que se viene hablando hace semanas sobre el vínculo entre ambos.
El periodista especuló sobre las motivaciones de la cantante, sugiriendo que "la cambió por fama y millones". “Y de ser así tiene razón. Aparece en una foto a poco de romper con él. No tiene perdón semejante maldad. Ojalá que pronto ya sea un tema superado pero hoy está todo mal”, sentenció el periodista dando a entender que Trueno y Nicki Nicole no tienen una tercera oportunidad, al menos no por el momento.
