La reacción de Trueno a la foto de Nicki Nicole junto a Lamine Yamal: qué hizo

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido por la tensa situación que atraviesan los cantantes Nicki Nicole y Trueno, a raíz de una foto que se viralizó en redes sociales de ella junto al futbolista del Barcelona, Lamine Yamal. Los rumores de un nuevo romance han generado un quiebre en su reciente reconciliación. Ambas especulaciones sobre las relaciones de la intérprete comenzaron a la par, pero nunca se supo hasta el momento cuál de las dos era cierta.