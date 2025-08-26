Griselda Siciliani y Luciano Castro le contestaron a Flor Vigna tras sus polémicas declaraciones
Los actores respondieron con cautela después de que la cantante asegurara que vivió momentos muy difíciles con Castro y lo calificara de “loco”.
En los últimos días, Flor Vigna generó una gran repercusión mediática al contar que su relación con Luciano Castro había sido compleja y que, durante el vínculo, “la pasó muy mal”. Sus declaraciones no tardaron en instalarse en la agenda de la farándula, y finalmente llegaron las respuestas de los protagonistas indirectos de la historia: el propio Castro y su actual pareja, Griselda Siciliani.
El actor, consultado en el programa Intrusos, eligió la cautela: “Cada uno puede decir lo que quiera. No tengo nada que decir realmente”. Con esas palabras, intentó bajarle el tono al cruce mediático, aunque dejó en claro que prefiere no involucrarse en polémicas que giran alrededor de su vida privada.
Por su parte, Siciliani se mostró firme en su postura de no alimentar los debates mediáticos sobre cuestiones personales. “Yo no hablo de la intimidad de nadie. Ni de la mía ni de la de otras personas. Está de moda hablar de la intimidad, pero a mí no me gusta”, expresó. Aun así, la actriz no dudó en remarcar la importancia de respetar la palabra de otras mujeres: “Si una mujer dice que vivió infiernos, respetemos eso. Seguramente por algo lo dice”.
La respuesta de la pareja funciona como un límite a la exposición pública que muchas veces se genera alrededor de la vida sentimental de los famosos. Mientras algunos eligen contar con detalle sus experiencias privadas, otros optan por poner un freno y resguardar aquello que consideran estrictamente personal.
Flor Vigna, en tanto, no solo habló de su pasado con Castro sino que también mencionó que, tras un tiempo distanciados, volvió a recibir llamados suyos. Esa confesión reavivó viejas versiones y obligó a que tanto el actor como Siciliani dieran explicaciones.
En este contexto, el contrapunto evidencia una dinámica cada vez más habitual en el espectáculo argentino: la tensión entre quienes deciden ventilar intimidades y quienes se resisten a formar parte del juego mediático. Castro y Siciliani parecen haber elegido el segundo camino, sin negar lo dicho por Vigna, pero aclarando que prefieren mantener el silencio frente a la exposición.
