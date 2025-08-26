Griselda Siciliani y Luciano Castro le contestaron a Flor Vigna tras sus polémicas declaraciones

Flor Vigna, en tanto, no solo habló de su pasado con Castro sino que también mencionó que, tras un tiempo distanciados, volvió a recibir llamados suyos. Esa confesión reavivó viejas versiones y obligó a que tanto el actor como Siciliani dieran explicaciones.

En este contexto, el contrapunto evidencia una dinámica cada vez más habitual en el espectáculo argentino: la tensión entre quienes deciden ventilar intimidades y quienes se resisten a formar parte del juego mediático. Castro y Siciliani parecen haber elegido el segundo camino, sin negar lo dicho por Vigna, pero aclarando que prefieren mantener el silencio frente a la exposición.