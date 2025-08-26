La insólita anécdota de Joaquín Levinton en un velorio: qué hizo

El cantante sorprendió al revelar que tiene un pasatiempo poco común: caminar por el cementerio de la Chacarita. “Soy de ir a pasear al cementerio de Chacarita porque me gusta el lugar. Es muy lindo, está abierto y tiene muchas calles. (...) Está situado en un lugar muy lindo de la ciudad y me gusta el sector de tumbas de los tangueros”, confesó. Además, agregó que cada vez que viaja también aprovecha para visitar tumbas célebres: “Estuve en París, hace poquito, y fui a ver a Jim Morrison, a Édith Piaf”.