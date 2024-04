Narda Lepes dijo que jamás le cocinaría a Javier Milei: por qué

Luego, manifestó abiertamente su desacuerdo con el gobierno: “Parecería ser que tienen un plan, pero no logro entenderlo. En las elecciones del año que viene hay que patalear, no ahora porque alimentás trolls”.

Sin embargo, el momento más destacado de la entrevista llegó cuando se le preguntó si estaría dispuesta a cocinarle al presidente Javier Milei. Narda respondió sin dudarlo: “Preferiría no hacerlo”. Argumentó su decisión señalando que Milei ha expresado en varias ocasiones que no le interesa la comida y que simplemente toma gaseosas. “Ya dijo que no le gusta”, justificó.

Finalmente, la reconocida cocinera enfatizó que, si bien ha cocinado para presidentes con los que no está de acuerdo, como parte de su trabajo, en este caso, preferiría no hacerlo. Su comentario se ha vuelto viral en las redes sociales, generando debate y reflexión sobre el rol de los artistas y la libertad de expresión en la sociedad actual.

