Tensión en Gran Hermano: Nazareno encaró a Titi después del grito de afuera

Aunque el intercambio fue de corta duración, la intensidad de las miradas y el lenguaje corporal de ambos reflejaron el impacto de la situación. La fricción generada por este episodio no solo afecta el vínculo personal entre ellos, sino que altera el equilibrio de poder dentro de la casa, donde los acuerdos y las alianzas se vuelven cada vez más frágiles ante la presión de los votos y la mirada externa.