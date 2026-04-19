Netflix: se estrenó en 2022 y está siendo un éxito en la plataforma
Protagonizada por Nicolas Cage, su historia combina risas, acción y drama, motivo por el cual se consolidó como una de las más vistas en la plataforma. Descubrí cuánto dura y de qué trata.
Las plataformas de streaming continúan ampliando su catálogo con producciones de distintos géneros, aunque solo algunas consiguen posicionarse entre las más elegidas por los usuarios. En ese escenario, las películas o series que combinan humor, drama y actores de gran recorrido en el mundo cinematográfico se consolidan en plataformas como Netflix, HBO o Disney +.
Dentro de las opciones destacadas de Netflix aparece El peso del talento, una película protagonizada por Nicolas Cage que logró captar la atención del público de forma inmediata desde su estreno en el 2022. Con un enfoque que mezcla comedia y drama, tiene una duración de 120 minutos y es una de las grandes sensaciones de la plataforma.
De qué trata El peso del talento
En esta producción, Cage se interpreta a sí mismo en una ficción cargada de humor y situaciones fuera de lo común. La historia arranca cuando es invitado a asistir al cumpleaños de un fan millonario, un evento que en principio parece solo una experiencia curiosa e inédita.
Sin embargo, lo que comienza como un encuentro social termina convirtiéndose en una situación completamente inesperada, donde el actor queda envuelto en una red de hechos delictivos de gran escala. A partir de ese momento, deberá ingeniárselas para sobrevivir a un escenario cada vez más peligroso y hostil.
Reparto de El peso del talento
Una de las claves que explica su gran éxito y repercusión es el elenco de primer nivel, encabezado por actores de un recorrido fenomenal en la pantalla grande:
- Nicolas Cage como Nicolas Cage
- Pedro Pascal como Javi Gutiérrez
- Sharon Horgan como Olivia Henson
- Tiffany Haddish como Vivian Etten
- Ike Barinholtz como Martin Etten
- Alessandra Mastronardi como Gabriela
- Jacob Scipio como Carlos
Tráiler de El peso del talento
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