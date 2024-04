Así fue la colaboración de Natanael Cano con Bizarrap

La segunda canción, “Entre las de 20”, fusiona el híbrido de corrido tumbado de Cano con sintetizadores y el estilo característico de Bizarrap. Cano canta sobre cómo superar una relación y avanzar hacia cosas más grandes y mejores. “Por acá ya no hay rastro de lo que conocías de mi. Le dije que cortamos, que no tengo tiempo pa’ gastarlo, pero sí dinero pa’ tirar”, es parte de la letra del tema.

No es la primera vez que Bizarrap colabora con un artista mexicano. El verano pasado, lanzó con Peso Pluma “BZRP Music Sessions #55”, que alcanzó el No. 31 en la lista Billboard Hot 100 y el No. 1 en la lista Billboard Global Excl. U.S. (del 17 de junio).

La sesión de Cano con Bizarrap le sigue a colaboraciones con Milo J, Rauw Alejandro y Shakira, la última la más importante para la carrera de Bizarrap hasta la fecha.