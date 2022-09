Otra desopilante parodia de Viviana Canosa por la Negra Vernaci: "¿Qué es odiar?"

"Yo no puedo más. Estoy seca. ¿Qué más quieren?", comenzó la Negra con un tono muy particular. "¿Qué es odiar?", se preguntó con sorna, para luego lanza una barbaridad tras otras que bien podrían ser las que suelen lanzar desde cierto sector del periodismo.

"Queremos construir la grieta en paz y van a correr. No me importa si me quieren matar, yo voy a seguir informando, sucios, corruptos. Dan asco, choriplaneros. Son la enfermedad que hay que extirpar, monos. Esto es información", insistió la versión de Canosa de Vernaci.

No podía faltar el "ponchame las tetas", un clásico ya del personaje.

Negra Vernaci parodia Viviana Canosa