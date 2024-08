La denuncia de Nenu López a un fotógrafo que se quedó con fotos suyas: "Me da miedo"

“Se quedó con fotos mías en bikini, que se niega a pasármelas. Es muy peligroso que estas cosas sucedan”, agregó arrobando y subiendo una captura del perfil del fotógrafo en cuestión.

nerea lopez

El descargo de Nenu López tras la estafa que sufrió

En diálogo con minutouno.com, Nenu López detalló cómo fue la historia: “Todo comenzó porque lo conocí trabajando para una amiga, Fernanda Sosa. Hizo fotos para ella, quien le pagó por ese trabajo. De ahí nos conocimos y me ofreció hacer un intercambio. Es decir, él me haría las fotos y yo las publicaría en mi Instagram, entonces es publicidad para él y contenido para mí. Me encargue de todo yo: de los looks, la locación, mi peinado, maquillaje e incluso su traslado. Lo fui a buscar y a la vuelta lo lleve a su casa. De hecho, a la vuelta me pidió si podía pasar a comerse una hamburguesa y lo llevé. Al otro día me dijo que me iba a mandar las fotos ‘en estos días’. Esos días llegaron y nunca me mandó nada. Le empecé a preguntar hasta que me dijo que de todas las fotos elija solo seis. Hicimos una sesión de fotos de tres looks, entonces solo seis no me servía de nada. De hecho, ni siquiera me había avisado esos términos”.

“Cuando le dije que me mande todas para que yo pudiera elegir esas seis, me envió un video de su computadora con las fotos, es decir se veían, pero de lejos. Ahí le dije que no me parecía lo que estaba haciendo y que no era lo que quedamos. Me dijo que estaba a full, pero que en estos días me iba a mandar todas las fotos en calidad para que yo pudiera elegir. Le di una semana, dos, tres y le enviaba mensajes, pero nunca más me respondió”, continuó la bailarina.

image.png

Nenu López detalló sobre la continuidad de la situación: “Estuve tres semanas enviándole mensajes y no obtuve respuestas: hasta que me cansé y le dije que si no me respondía me iba a encargar de que la gente en Instagram se enterara, porque son mis fotos y se las estaba quedando él. A lo que hoy me contestó que las fotos no me las va a enviar y que haga lo que tenga ganas, pero que no me las va a enviar. Yo lo único que quiero son mis fotos, porque yo mi parte del trabajo ya la hice. Él no puede decidir porque él quiere, que yo no las tenga”.

López aclaró a este medio que el material en cuestión son fotos en bikini, tomadas tanto en una playa como en una cancha de tenis y reveló su principal temor: “Me da miedo que puede hacer con el material. Demostró que no es profesional y no entiendo su punto en quedarse con mis fotos. Entonces me da a pensar algo malo. Él me envió un video ‘borrando’ las fotos, pero un amigo fotógrafo me dijo que ese video es mentira y que solo las está borrando de su editora, pero que en la computadora las tiene”.