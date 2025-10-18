Netflix: la emotiva serie basada en una novela que conmueve con solo 6 capítulos

Cada capítulo funciona como una pieza de un rompecabezas que combina humor, ternura y reflexión. Con un tono similar al de producciones como After Life o The Good Place, esta miniserie nórdica se destaca por su capacidad de emocionar y hacer reír al mismo tiempo.

Reparto de "Gente ansiosa"

Leif Andrée como Roger

Marika Lagercrantz como Anna-Lena

Per Andersson como Lennart

Lottie Ejebrant como Estelle

Anna Granath como Zarah

Elina Du Rietz como Linda

Dan Ekborg como Jim

Sascha Zacharias como Liv

Cada actor aporta naturalidad y calidez a una historia coral en la que todos los personajes tienen algo que aprender y algo que ofrecer. Esa química entre el elenco es una de las razones por las que la serie se mantiene como una de las más queridas entre los suscriptores.

Trailer de "Gente ansiosa"