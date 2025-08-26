Netflix: drama y romance para el fin de semana, la película ideal que no te podés perder
Ambientada en la década del 40, este film llegó a la pantalla grande en 2018 y causó una revolución inesperada. Los detalles en la nota.
Las películas o series de Netflix, HBO o Disney + ambientes en el pasado logran conquistar el corazón de cualquier espectador de inmediato. Ya sean de amor, acción o drama, estas producciones tienen un punto a favor y es su ambientación antigua, con construcciones añejas, carros obsoletos y atuendos en desuso. Este es el motivo principal que las instala en el Top10 de cualquier plataforma.
Una de las películas más vistas en Netflix durante el último tiempo es La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey, estrenada en el 2018 y con una duración que ronda los 120 minutos. Este film de Mike Newell transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y narra una historia de romance bélico atrapante.
De qué trata La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
En esta película de Netflix, Lily James interpreta a Julieta Ashton, una periodista londinense con mucho carácter y decisión. La historia sigue su investigación sobre los acontecimientos ocurridos en la isla de Guernsey después de la Segunda Guerra Mundial.
Allí, en 1946, un grupo de vecinos fundó un club de lectura secreto como forma de resistir y mantener la cultura viva durante la ocupación nazi. A medida que Julieta indaga en el tema, descubre historias de valentía, amistad y solidaridad que marcaron a la comunidad en esos tiempos difíciles.
Reparto de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
- Lily James como Juliet Ashton
- Michiel Huisman como Dawsey Adams
- Glen Powell como Mark Reynolds
- Jessica Brown-Findlay como Elizabeth McKenna
- Katherine Parkinson como Isola Pribby
- Matthew Goode como Sidney Stark
- Tom Courtenay como Eben Ramsey
- Penelope Wilton como Amelia Maugery
- Bronagh Gallagher como Charlotte Stimple
Tráiler de La sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Guernsey
