Netflix: drama y romance para el fin de semana, la película ideal que no te podés perder

Las películas o series de Netflix, HBO o Disney + ambientes en el pasado logran conquistar el corazón de cualquier espectador de inmediato. Ya sean de amor, acción o drama, estas producciones tienen un punto a favor y es su ambientación antigua, con construcciones añejas, carros obsoletos y atuendos en desuso. Este es el motivo principal que las instala en el Top10 de cualquier plataforma.