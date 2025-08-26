Netflix: la película española que sube el tono de las escenas y prende fuego la plataforma
La trilogía romántica más comentada de los últimos años llega a su cierre con una entrega que promete más pasión, drama y emoción que nunca. Una producción española que ya arrasa en la plataforma y mantiene a millones de fanáticos atentos.
Netflix sigue sorprendiendo con estrenos que capturan a la audiencia y, en este caso, lo hace con una historia que combina amor, desencuentros y escenas subidas de tono que no pasan desapercibidas. La película en cuestión no solo le da un cierre a una saga exitosa, sino que además marca un antes y un después en los dramas románticos de la plataforma.
Esta producción española se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los suscriptores en distintos países. Con la intensidad de sus personajes y una narrativa cargada de sentimientos, la película mantiene un equilibrio perfecto entre romance juvenil y conflictos que parecen imposibles de resolver. Cada escena atrapa y emociona, consolidando a la saga como una de las más fuertes del catálogo.
Septiembre es un mes ideal para ponerse al día con estrenos y grandes títulos de Netflix. Y en ese marco, esta tercera entrega de la trilogía se consolida como un plan perfecto para quienes buscan una mezcla de pasión y entretenimiento, con un relato que conecta con audiencias de todas las edades.
De qué trata A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
La historia sigue a Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña Fernández), quienes luego de separarse en verano se reencuentran en pleno invierno en Barcelona. El choque entre recuerdos, heridas del pasado y sentimientos que nunca desaparecieron los obliga a preguntarse si realmente pueden darse una nueva oportunidad. El romance juvenil y la intensidad de sus emociones son el centro de esta última parte de la saga.
Basada en las novelas de Ariana Godoy, la trilogía comenzó en 2022 con A través de mi ventana y continuó en 2023 con A través del mar. Esta tercera película se estrenó en febrero de 2024 y tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, consolidándose como el final perfecto de una saga que marcó tendencia en Netflix.
Ficha técnica de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
Año de estreno: 2024
Duración: 1h 45m
Género: Drama romántico
Dirección: Marçal Forés
Guion: Eduard Sola, basado en la obra de Ariana Godoy
País: España
Reparto de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
Clara Galle (Raquel Mendoza)
Julio Peña Fernández (Ares Hidalgo)
Eric Masip (Artemis Hidalgo)
Hugo Arbués (Apolo Hidalgo)
Natalia Azahara (Daniela Fernández)
Emilia Lazo (Claudia Martínez)
Andrea Chaparro (Vera Herrando)
