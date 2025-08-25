Netflix: un drama sueco de 6 capítulos que arrasa y no es apto para menores

Netflix se caracteriza por sumar propuestas que sorprenden a los usuarios, y esta serie se transformó en una de las más llamativas del catálogo. Con solo 6 capítulos de menos de 30 minutos cada uno, consiguió una enorme repercusión internacional gracias a su capacidad de transmitir emoción, tragedia y humor en muy poco tiempo. Desde su llegada en 2023, se convirtió en la producción sueca más vista de la plataforma.