Netflix: un drama sueco de 6 capítulos que arrasa y no es apto para menores

Con un tono irreverente, mezcla drama, comedia y temas sensibles, esta producción se ha convertido en una de las apuestas más comentadas del catálogo.

Netflix se caracteriza por sumar propuestas que sorprenden a los usuarios, y esta serie se transformó en una de las más llamativas del catálogo. Con solo 6 capítulos de menos de 30 minutos cada uno, consiguió una enorme repercusión internacional gracias a su capacidad de transmitir emoción, tragedia y humor en muy poco tiempo. Desde su llegada en 2023, se convirtió en la producción sueca más vista de la plataforma.

El atractivo de esta historia no solo está en su corta extensión, sino también en el tono con el que aborda temáticas fuertes como el sexo, las drogas y el alcohol. Por eso, Netflix la calificó como una serie no apta para menores de 16 años. Aun así, logró cautivar a miles de suscriptores que buscan relatos intensos y diferentes a lo habitual, donde el tiempo de duración no define la calidad narrativa.

Lo interesante es que esta producción no se deja encasillar en un único género: se trata de una tragicomedia que juega con el drama y la comedia para retratar la crudeza de la vida moderna y los procesos de autodescubrimiento. Una combinación que la convierte en una de esas series que, aunque breve, deja una huella difícil de borrar.

De qué trata Tore

La serie sigue la vida de un joven de 27 años inmaduro y sin rumbo, cuya vida cambia radicalmente tras la pérdida de una persona muy cercana. En medio de este dolor, decide lanzarse a un mundo desconocido de excesos, exploración personal y búsqueda de identidad.

A lo largo de los episodios, el espectador acompaña su recorrido por un ambiente cargado de experiencias extremas, donde el sexo y las drogas aparecen como telón de fondo de su viaje emocional. La crudeza de la trama está equilibrada con momentos de comedia que aportan frescura, lo que convierte a la serie en una experiencia única y atrapante.

Reparto de Tore

  • William Spetz como Tore

  • Sanna Sundqvist como Linn

  • Hannes Fohlin como Erik

  • Lotta Tejle como Ulla

  • Per Svensson como Per

  • Victor Iván como Viggo

  • Peter Haber como Bosse

  • Carlos Romero Cruz como Shady Meat

El elenco, integrado en su mayoría por actores suecos, le aporta autenticidad a la historia y logra transmitir la vulnerabilidad y la intensidad de los personajes en cada episodio.

Trailer de Tore

Embed - TORE (Trailer español)

