Netflix: el drama coreano de diez episodios que arrasa y te va a dejar sin aliento

Las producciones asiáticas, ya sean películas o series, comenzaron a ganar terreno en las plataformas de streaming. Netflix, por ejemplo, empezó a añadir diferentes propuestas en su catálogo con el objetivo de llamar la atención de diferentes espectadores. Lo cierto es que países como Turquía, Corea o China empiezan a codearse con las grandes potencias del mundo cinematográfico.