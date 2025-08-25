Netflix: el drama coreano de diez episodios que arrasa y te va a dejar sin aliento
Las producciones asiáticas empiezan a ganar popularidad en la plataforma de streaming. Conocé todos los detalles en la nota.
Las producciones asiáticas, ya sean películas o series, comenzaron a ganar terreno en las plataformas de streaming. Netflix, por ejemplo, empezó a añadir diferentes propuestas en su catálogo con el objetivo de llamar la atención de diferentes espectadores. Lo cierto es que países como Turquía, Corea o China empiezan a codearse con las grandes potencias del mundo cinematográfico.
Si bien se pueden encontrar diferentes alternativas, una de las series que más trepó en el ranking de Netflix fue Traición cercana. Este producción narra una historia de drama y suspenso que se mete en la mente de cada usuario, llevándolo a un estado de compenetración pocas veces visto.
La trama se desglosa en una temporada de 10 episodios, siendo perfecta para verla de corrido en cualquier momento de la semana. Además, esta serie tiene la participación especial de Han Suk-kyu y Chae Won-bin, actores principales que le añaden un salto de calidad de la tira.
De qué trata Traición cercana
Esta serie coreana sigue la historia de un perfilador criminal que ve cómo su vida da un giro inesperado cuando su propia hija es acusada de un asesinato.
A partir de ahí, empieza a poner en duda todo lo que creía sobre la justicia y se enfrenta a decisiones difíciles que lo hacen replantearse su vida y sus principios.
Aunque cuenta con solo diez episodios, cada capítulo supera la hora de duración, ofreciendo una trama intensa y llena de tensión que mantiene al espectador pegado al sillón hasta el final.
Reparto de Traición cercana
- Han Suk-kyu
- Chae Won-bin
- Han Ye-ri
- Oh Yeon-soo
- Noh Jae-won
- Yoon Kyung-ho
- Kim Jeong-jin
- Yoo Eui-tae
- Lee Shin-ki
Tráiler de Traición cercana
