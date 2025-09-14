 Netflix: el drama policial que no vas a poder dejar de mirar

Un punto que convierte a este film en imperdible es su duración de apenas 96 minutos, lo que le da un ritmo ágil y sin rellenos innecesarios. A lo largo de la trama, cada escena suma tensión, llevando al espectador a un ambiente opresivo donde nada es lo que parece. Con una ambientación que refleja un momento histórico reciente y con una narrativa cargada de intriga, se trata de una de esas películas que logran atrapar desde el primer minuto hasta el último.