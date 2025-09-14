Netflix: el drama policial que no vas a poder dejar de mirar
Netflix suma a su catálogo una película española cargada de drama e intriga. Con apenas 96 minutos de duración, promete tensión constante y actuaciones de primer nivel.
Las producciones españolas se han convertido en una parte fundamental del catálogo de Netflix. Con historias intensas, personajes complejos y un estilo visual cuidado, lograron conquistar al público en distintos rincones del mundo. En este caso, la plataforma estrena una cinta que combina suspenso, crudeza y un trasfondo social muy particular.
La película cuenta con la actuación de Luis Zahera, uno de los intérpretes más aclamados de España, ganador de dos Premios Goya y distinguido con la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes. Su presencia, junto a un elenco sólido, convierte a esta historia en una apuesta fuerte dentro del género policial.
Un punto que convierte a este film en imperdible es su duración de apenas 96 minutos, lo que le da un ritmo ágil y sin rellenos innecesarios. A lo largo de la trama, cada escena suma tensión, llevando al espectador a un ambiente opresivo donde nada es lo que parece. Con una ambientación que refleja un momento histórico reciente y con una narrativa cargada de intriga, se trata de una de esas películas que logran atrapar desde el primer minuto hasta el último.
De qué trata "Infiesto"
El film se sitúa en Asturias, en marzo de 2020, justo en el inicio del estado de emergencia por la pandemia. En medio del caos y la incertidumbre, dos inspectores de policía son llamados a un pequeño pueblo minero, donde aparece una joven que llevaba meses desaparecida y se la creía muerta.
Mientras investigan el caso, los detectives descubren que el virus no es la única amenaza que acecha en ese escenario. La historia avanza entre secretos oscuros, tragedias personales y un clima de paranoia que hace imposible distinguir quién dice la verdad.
Reparto de "Infiesto"
Luis Zahera (Ricardo Marquinos)
Isak Férriz (Inspector Samuel)
Iria del Río (Subinspectora Castro)
Juan Fernández (Comisario Basterra)
José Manuel Poga (El Demonio)
Patricia Defran (Ayudante de Comisaría)
María Mera (Lidia Vega)
Tráiler de "Infiesto"
