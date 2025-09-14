Netflix: la serie francesa de pocos capítulos que está conquistando a todos
Repleta de drama y suspenso, esta serie de la plataforma de streaming tiene 6 episodios en total. Conocé todos los detalles en la nota.
Netflix es una de las plataforma de streaming más grandes del mundo, con un amplio abanico de series y películas que buscan atrapar la atención de los espectadores. Si bien presenta producciones variadas, aquellas que giran en torno al drama y suspenso logran cautivar la mirada de hasta los usuarios más exigentes.
En esta sección, además, las series cortas se llevan todas las miradas por sus tramas espectaculares. Una de ellas es "Ad Vitam", de origen francés y que llegó a la pantalla grande en el 2018. Con 6 episodios en total, esta producción europea se puede mirar de un tirón durante el fin de semana.
Fue tal su repercusión y éxito, que, en 2019, recibió el premio A.C.S. Award a la Mejor Dirección para Thomas Cailley. Además, fue galardonada en los Premios del Cine Europeo con el Premio del Público al Mejor Actor para Thomas Kretschmann y a la Mejor Actriz para Charlotte Rampling.
De qué trata "Ad Vitam"
Esta miniserie narra un futuro en el que la gente puede rejuvenecer y vivir para siempre. Cuando empiezan a ocurrir suicidios entre adolescentes, un detective se une a una joven rebelde para descubrir qué está pasando.
Entre conspiraciones, religiones poco convencionales y decisiones de vida o muerte, ambos navegan un mundo donde la inmortalidad cambia por completo la forma de vivir mientras luchan contrarreloj para ponerle un freno a esta situación desesperante.
Reparto de "Ad Vitam"
El elenco de gran trayectoria y calidad es uno de los puntos clave que explica su éxito en Netflix. Este es el reparto que compone a "Ad Vitam":
- Yvan Attal
- Garance Marillier
- Niels Schneider
- Rod Paradot
- Hanna Schygulla
- Anne Azoulay
- Ariane Labed,
- Victor Assié
- Anthony BajonYear
Tráiler de "Ad Vitam"
