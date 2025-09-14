Netflix: la serie francesa de pocos capítulos que está conquistando a todos

Entre conspiraciones, religiones poco convencionales y decisiones de vida o muerte, ambos navegan un mundo donde la inmortalidad cambia por completo la forma de vivir mientras luchan contrarreloj para ponerle un freno a esta situación desesperante.

Reparto de "Ad Vitam"

El elenco de gran trayectoria y calidad es uno de los puntos clave que explica su éxito en Netflix. Este es el reparto que compone a "Ad Vitam":

Yvan Attal

Garance Marillier

Niels Schneider

Rod Paradot

Hanna Schygulla

Anne Azoulay

Ariane Labed,

Victor Assié

Anthony BajonYear

Tráiler de "Ad Vitam"