A qué hora es hoy sábado Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

A qué hora es Canelo Álvarez vs. Terence Crawford y cómo verla en vivo

La cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford comenzará a las 22:00 horas de Argentina y promete una noche cargada de expectativa, con todos los ojos del mundo del boxeo sobre el Allegiant Stadium.

Los fanáticos podrán seguir el combate a través de Netflix, que transmitirá el evento en vivo, asegurando que millones de espectadores alrededor del mundo tengan acceso a una de las peleas más esperadas del año.

La combinación de la bolsa histórica, el título indiscutido en juego y la transmisión global consolida al enfrentamiento entre Canelo y Crawford como un evento deportivo de dimensiones excepcionales, que quedará registrado en los libros del boxeo internacional.

La cartelera completa de Canelo vs Crawford

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford , 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez

, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter

Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, supermediano

Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, superpluma

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, superwelter

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado

Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, superpluma

Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero