A qué hora es hoy sábado Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
El mexicano y el estadounidense son los protagonistas este sábado de una de las noches más importantes del año para el mundo del boxeo.
El boxeo mundial vive este sábado un hito, ya que el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se suben al ring en el Allegiant Stadium de Las Vegas para enfrentarse en un duelo que definirá al campeón indiscutido del peso supermediano, en la categoría de 168 libras (76,2 kg).
La pelea promete ser un evento histórico, no solo por la calidad de ambos púgiles, sino también por las cifras millonarias que estarán en juego, que la convierten en una de las más grandes de la historia reciente del boxeo. El encuentro, que ha generado una enorme expectativa, definirá al mejor boxeador de la categoría.
Estimaciones extraoficiales elevan el acuerdo hasta los 150 millones de dólares, un monto que posicionaría a Canelo como el deportista mejor pago de la historia de México, muy por encima de futbolistas y atletas de otras disciplinas.
Por su parte, Crawford, considerado uno de los boxeadores más completos de la actualidad, también recibirá una cifra millonaria, aunque considerablemente menor: cerca de 50 millones de dólares, según las mismas fuentes. La diferencia entre ambos contratos refleja no solo la popularidad global de Canelo, sino también la magnitud del espectáculo que rodea la pelea en Las Vegas.
A qué hora es Canelo Álvarez vs. Terence Crawford y cómo verla en vivo
La cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford comenzará a las 22:00 horas de Argentina y promete una noche cargada de expectativa, con todos los ojos del mundo del boxeo sobre el Allegiant Stadium.
Los fanáticos podrán seguir el combate a través de Netflix, que transmitirá el evento en vivo, asegurando que millones de espectadores alrededor del mundo tengan acceso a una de las peleas más esperadas del año.
La combinación de la bolsa histórica, el título indiscutido en juego y la transmisión global consolida al enfrentamiento entre Canelo y Crawford como un evento deportivo de dimensiones excepcionales, que quedará registrado en los libros del boxeo internacional.
La cartelera completa de Canelo vs Crawford
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter
- Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, supermediano
- Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, superpluma
- Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, superwelter
- Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado
- Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano
- Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, superpluma
- Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero
