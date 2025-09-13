Boxeo en vivo: cómo ver la pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
En Las Vegas, el mexicano y el estadounidense se miden en uno de los eventos del año para el mundo del boxeo. Todos los detalles.
Este sábado, el Allegiant Stadium de Las Vegas será el escenario de uno de los combates más importantes en la historia reciente del boxeo, ya que el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el estadounidense Terence Crawford se enfrentarán en un duelo de titanes para definir al campeón indiscutido de la categoría supermediana.
El combate, pactado en 168 libras (76,2 kg), ha generado una enorme expectativa, no solo por la calidad de ambos púgiles, sino también por las cifras millonarias en juego, que lo convierten en un evento sin precedentes en la historia del deporte.
La velada, apodada “Once in a Lifetime”, pone en juego los cuatro cinturones principales: el de la Asociación, la Federación, la Organización y el Consejo, además del valioso anillo de The Ring –uno de los más costosos jamás fabricados– y, por supuesto, un capítulo crucial para la historia de ambos pugilistas.
La novedad de la contienda es que es transmitida en vivo y a nivel mundial por la plataforma de streaming Netflix.
A qué hora es Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
La cartelera de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford comenzará a las 22:00 horas de Argentina y promete una noche cargada de expectativa, con todos los ojos del mundo del boxeo sobre el Allegiant Stadium.
La cartelera completa de Canelo vs Crawford:
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, 12 rounds, por el campeonato indiscutible peso supermediano de Álvarez
- Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr., 10 rounds, superwelter
- Christian Mbilli vs. Lester Martínez, 12 rounds, supermediano
- Mohammed Alakel vs. John Ornelas, 6 rounds, superpluma
- Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams, 10 rounds, superwelter
- Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr., 10 rounds, pesado
- Steven Nelson vs. Raiko Santana, 10 rounds, supermediano
- Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez, 6 rounds, superpluma
- Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo, 4 rounds, ligero
Cómo ver en vivo Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
La pelea podrá seguirse por la plataforma de streaming Netflix, que transmitirá el evento en vivo, asegurando que millones de espectadores alrededor del mundo tengan acceso a una de las peleas más esperadas del año.
La combinación de la bolsa histórica, el título indiscutido en juego y la transmisión global consolida al enfrentamiento entre Canelo y Crawford como un evento deportivo de dimensiones excepcionales, que quedará registrado en los libros del boxeo internacional.
