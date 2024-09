Netflix: la comedia romántica de origen turco que causa furor en la plataforma

La historia gira en torno a Sahra (Ayça Aysin Turan) y Deniz (Ekin Koç), quienes tienen un pasado amoroso en común que ha quedado en el olvido. Ambos se reencuentran cuando son llamados por sus respectivas abuelas, quienes, como buenas celestinas, idean un plan para reunirlos nuevamente. Las abuelas, Precious y Semiha, deciden desaparecer juntas, dejando a los protagonistas en una situación llena de malentendidos y situaciones cómicas.

Mientras Sahra trabaja como editora en una revista masculina en Estambul, se ve obligada a conseguir una entrevista con un misterioso fotógrafo, que resulta ser el propio Deniz. La trama se desarrolla entre idas y venidas, recuerdos del pasado y momentos de tensión romántica que dan paso a una inevitable atracción entre los personajes. La ciudad costera de Asoss es el escenario perfecto para una historia llena de nostalgia, humor y amor.

