Todos los estrenos de Disney+ para septiembre de 2024

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis oficial: Como el mar es un drama familiar conmovedor que sigue la historia de Azul (Zoe Hochbaum) y Paula (Sofía Gala Castiglione) quienes acaban de perder a su mamá, Teresa. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre. Paula le cuenta que fue un romance pasajero en la adolescencia, cuando se escapó a Cabo Polonio. El deseo de Azul por conocerlo y la culpa de Paula por la mentira son el motor de las protagonistas para partir, casi sin recursos, hacia Uruguay. En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de Tía Mecha (Carmen Maura), quien nunca conoció a Azul a causa de los históricos desacuerdos con Teresa sobre la identidad que le escondieron.

Tráiler oficial:

S.W.A.T

- Temporada 7 -

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Sinopsis oficial: S.W.A.T. sigue a Daniel "Hondo" Harrelson ( Shemar Moore), un sargento nacido y criado en Los Ángeles, que lidera un equipo táctico de elite. En su afán de equilibrar su lealtad hacia la comunidad donde se crió y la de sus hermanos de la fuerza, “Hondo” trabaja para unir ambos mundos, mientras hace malabares con su nueva paternidad junto a su esposa Nichelle (Rochelle Aytes). Completando la unidad 20 se encuentran David "Deacon" Kay (Jay Harrington), un dedicado hombre de familia y oficial experimentado; Victor Tan (David Lim), separado recientemente y ansioso por ocupar un rol de líder en el equipo; Zoe Powell (Anna Enger Ritch), una arrogante recién llegada que busca su lugar en el equipo; y el comandante Robert Hicks (Patrick St. Esprit).

Tráiler oficial:

Los Chávez

-Serie original de Star-

Fecha de estreno: 11 de septiembre

Sinopsis oficial: Los Chávez muestra el día a día de la vida de Julio César Chávez en Tijuana y el desafío por buscar mantener unida a su familia dispersa entre Culiacán, Ciudad de México y Los Ángeles. A través de la perspectiva de “El campeón”, se revelan las complejidades de las relaciones familiares, marcadas por la distancia emocional y los resentimientos acumulados por una vida de adicciones. La hija de Julio, Nicole, intenta reunir a la familia mediante un juego en el que propondrán sus deseos y es Myriam, la esposa de Julio, quien lo inaugura, desafiando a su marido a enfrentar sus inseguridades. La serie presenta momentos emotivos y divertidos, mientras Julio lucha por reconciliarse con sus hijos Omar y Junior.

Tráiler oficial:

LEGO Star Wars: la reconstrucción de la Galaxia

- Estrena con todos sus episodios -

Fecha de estreno: 13 de septiembre

Sinopsis oficial: En LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia, toda la galaxia de Star Wars se mezcla cuando un simple pastor de nerfs, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), desentierra un poderoso artefacto de un templo Jedi oculto. Es así como se ve inmerso en una aventura en una nueva, maravillosamente salvaje y retorcida versión de la galaxia donde los buenos son malos, los malos son buenos y el destino de todos depende de que Sig se convierta en el héroe capaz de volver a unir todas las piezas.

Agatha: en todas partes

- Serie de Marvel -

Fecha de estreno: 18 de septiembre

Sinopsis oficial: La nueva serie de Marvel Television, Agatha: En Todas Partes, se centra en el personaje de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, de la aclamada serie de Marvel Studios, WandaVision, cuando se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura repleta de pruebas y adversidades. En Agatha: En Todas Partes, la infame Agatha Harkness se encuentra deprimida y sin sus poderes después de que un sospechoso adolescente gótico la ayuda a liberarse de un hechizo distorsionador. Su interés se despierta cuando él ruega que lo lleve al legendario Sendero de las Brujas, un recorrido mágico de desafíos que, de ser superados, recompensa a la bruja con lo que le haga falta. Juntos, Agatha y este misterioso adolescente reúnen un aquelarre desesperado, y parten hacia el Sendero.

Tráiler oficial:

Only Murders in the Building, temporada 4

- Serie original de Star -

Fecha de estreno: estrena nuevos episodios todos los martes

Sinopsis oficial: En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, el trío aficionado de podcasting se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles (Steve Martin), Sazz Pataki (Jane Lynch). Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles, Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia.

Tráiler oficial: