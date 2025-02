Netflix: la comedia romántica que está en la plataforma y no vas a poder dejar de mirar

La película sigue la historia de Addie (Merritt Patterson), una quiropráctica de Nueva York que, por un error inesperado, recibe un mensaje de texto de "Nana" (Jayne Eastwood). Aunque en un principio parece una simple confusión, pronto surge entre ambas una amistad entrañable, llena de charlas y apoyo mutuo.

Con el paso del tiempo, Nana invita a Addie a pasar las fiestas en Vermont, un pequeño pueblo con una atmósfera mágica, ideal para celebrar la Navidad. Sin embargo, al llegar, se encuentra con una sorpresa: James (Trevor Donovan), el hijo de Nana, un médico viajero que ha regresado a casa para las fiestas.

A lo largo de tres años consecutivos, Addie y James pasan juntos cada Navidad, siempre en un ambiente amigable y sin segundas intenciones. Pero cuando ambos terminan sus relaciones anteriores, comienzan a mirarse de una manera diferente. Lo que antes era una simple coincidencia navideña se convierte en una oportunidad para descubrir si el destino realmente los quiere juntos.

Con momentos de romance, risas y emoción, "Un mensaje antes de Navidad" es una historia que explora las conexiones inesperadas, el poder del destino y la magia de las segundas oportunidades.

Embed - 'Twas the Text Before Christmas | Official Trailer