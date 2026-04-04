La película de Netflix sobre un perro y una familia con la que es imposible no llorar

Su dueño, Denny Swift, es un piloto de carreras con grandes aspiraciones, que lucha por abrirse camino en el mundo del automovilismo. A su lado está Eve, su esposa, con quien construye una familia atravesada por momentos de felicidad, pero también por situaciones muy difíciles.

Lo que hace única a esta película es la forma en que se cuenta la historia: todo está visto desde la perspectiva del perro, lo que le da un tono distinto, más sensible y filosófico.

A medida que avanzan los hechos, la trama se vuelve cada vez más intensa, abordando temas como la enfermedad, los conflictos familiares y la superación personal.

Es una película que logra equilibrar momentos de ternura con escenas profundamente conmovedoras, convirtiéndose en una experiencia emocional completa.

Reparto de "Mi amigo Enzo"

El elenco es uno de los grandes puntos fuertes de la película:

Kevin Costner como la voz de Enzo

Milo Ventimiglia como Denny Swift

Amanda Seyfried como Eve Swift

Kathy Baker como Trish

Martin Donovan como Maxwell

Gary Cole como Don Kitch

Cada uno de los actores aporta profundidad a sus personajes, logrando que la historia se sienta real y cercana. La narración de Kevin Costner, en particular, es clave para conectar con el espectador.

Tráiler de "Mi amigo Enzo"