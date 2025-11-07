Netflix: la icónica película de acción y drama que es un éxito desde su estreno en el cine
Denzel Washington brilla en una película dramática que se volvió furor en Netflix y conquistó a la crítica internacional.
Netflix sigue sumando títulos a su amplio catálogo de películas y series que confirman su liderazgo como la plataforma más elegida del mundo. Entre las nuevas incorporaciones destaca “Hombre en llamas”, una película que combina acción, suspenso y drama, protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning.
Desde el 22 de septiembre de 2025, los suscriptores pueden disfrutar de este clásico dirigido por Tony Scott, estrenado originalmente en 2004 e inspirado en la cinta francesa “Bala blindada” de 1987. Con una duración de 2 horas y 26 minutos, el film fue elogiado por la crítica por la gran química entre sus protagonistas.
Hoy, “Hombre en llamas” figura entre los contenidos más vistos de Netflix, reafirmando el magnetismo de Washington en una historia intensa y llena de adrenalina. Aquella película que Ricardo Darin rechazó por el personaje que le hubiese tocado.
De qué trata Hombre en llamas
Según la descripción oficial de Netflix, “Hombre en llamas” cuenta la historia de un exagente de la CIA que carga con un pasado doloroso y está dispuesto a todo con tal de rescatar a una niña de diez años secuestrada por una peligrosa banda en Ciudad de México.
El protagonista, John W. Creasy, interpretado por Denzel Washington, es un hombre marcado por la decepción y el cansancio de su vida anterior. Sin embargo, su destino cambia cuando acepta trabajar como guardaespaldas de una niña cuyos padres viven bajo amenaza constante de secuestro.
Con el paso del tiempo, entre ambos se forma un vínculo tan fuerte que despierta en Creasy algo que creía perdido: la esperanza. Pero cuando la pequeña desaparece, ese lazo se transforma en una furia implacable que lo lleva a emprender una búsqueda desesperada de venganza contra quienes se la arrebataron.
Reparto de Hombre en llamas
- Denzel Washington como John W. Creasy
- Dakota Fanning como Lupita Ramos
- Christopher Walken como Paul Rayburn
- Giancarlo Giannini como Miguel Manzano
- Radha Mitchell como Lisa Ramos
- Marc Anthony como Samuel Ramos
- Rachel Ticotin como Mariana Garcia Guerrero
- Mickey Rourke como Jordan Kalfus
Trailer de Hombre en llamas
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario