Paro de colectivos hoy en el AMBA: a qué líneas afecta la medida de fuerza

En el caso de la línea 148, es uno de los recorridos claves para conectar el sur del Gran Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, prestando servicio en los partidos de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Lanús y Avellaneda, así como también en el territorio porteño.

La causa principal de la medida de fuerza que se lleva a cabo este viernes es el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes al mes de octubre tratándose del quinto día hábil y luego del feriado del jueves por el día del bancario.

Desde las empresas argumentan que el atraso se debe se debe a la falta de actualización o el retraso en el giro de subsidios por parte de las autoridades, lo que afecta a la cadena de pagos de los sueldos.