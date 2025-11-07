Se conocieron las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán y el parecido es impactante
Luego de que se anunciara que Moria Casán tendrá su propia serie biográfica en Netflix, la expectativa no dejó de crecer. La ficción, que se estrenará en 2026, recorrerá tanto la vida personal como profesional de La One. En las últimas horas, se conocieron las primeras imágenes del rodaje que generaron revuelo entre sus seguidores.
Las primeras imágenes que publicó la plataforma prometen una apuesta visualmente fiel al desenfado y glamour de aquellas décadas, marcada por la recreación de vestuarios, peinados y escenarios que serán reconocidos por quienes siguieron la carrera de Moria y su entorno.
Con el inicio de las grabaciones, no tardaron en filtrarse las primeras imágenes desde el set, alimentando la intriga y la euforia en las redes sociales. Una de las escenas que trascendió corresponde a la puerta de un teatro, contexto ideal para recrear el pulso del mundo artístico que marcó la vida de Moria.
En el clip se ve a Sofía Castiglione, hija de la protagonista y encargada de personificarla en su juventud, luciendo un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el infaltable peinado con flequillo y melena suelta que caracterizó a la exvedette. A su lado aparece la actriz seleccionada para darle vida a Susana Giménez —inseparable dupla de aquellos años dorados del teatro y el cine—, ataviada con un pañuelo de animal print en la cabeza y el emblemático tapado de bison, símbolo de la época.
Asimismo, se revela un primer vistazo al elenco que la acompaña en el rodaje, incluyendo a Marco Antonio Caponi (como Mario Castiglione), Micaela Riera (como Susana Giménez), Hernán Jiménez (como Jorge Porcel) y Sebastián Rosso (como Alberto Olmedo).
La presencia del personaje de Susana Giménez en la serie resulta inevitable: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y grandes debates, consolidando un tándem que dejó huella en la industria del espectáculo y en la memoria popular. Los fanáticos esperan que la biopic plasme aquellas aventuras, anécdotas, éxitos, enfrentamientos y reconciliaciones, mostrando la complejidad y el magnetismo de dos figuras insoslayables.
La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.
Sofía Gala contó que sintió al actuar de su madre
“Para mí es una situación metafísica, muy única... No sé si pasó alguna vez en la historia que alguien haga de su madre, se tenga a sí misma y se enamore de su padre. Es casi terapia paga... Pero creo que la terapia es justamente hacerlo, atravesarlo. Me siento muy privilegiada de poder vivir esto, más allá de representar al ícono que es mi madre”, consideró la actriz en diálogo con el portal Ciudad.com días atrás.
Las primeras fotos de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán
