Se conocieron las primeras imágenes de Sofía Gala interpretando a Moria Casán y el parecido es impactante

La presencia del personaje de Susana Giménez en la serie resulta inevitable: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y grandes debates, consolidando un tándem que dejó huella en la industria del espectáculo y en la memoria popular. Los fanáticos esperan que la biopic plasme aquellas aventuras, anécdotas, éxitos, enfrentamientos y reconciliaciones, mostrando la complejidad y el magnetismo de dos figuras insoslayables.

La serie está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

Sofía Gala contó que sintió al actuar de su madre

“Para mí es una situación metafísica, muy única... No sé si pasó alguna vez en la historia que alguien haga de su madre, se tenga a sí misma y se enamore de su padre. Es casi terapia paga... Pero creo que la terapia es justamente hacerlo, atravesarlo. Me siento muy privilegiada de poder vivir esto, más allá de representar al ícono que es mi madre”, consideró la actriz en diálogo con el portal Ciudad.com días atrás.

Las primeras fotos de Sofía Gala Castiglione como Moria Casán

