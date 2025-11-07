Netflix: la película inspiradora que te va a hacer llorar con su final

De qué trata "El niño que domó el viento"

La película cuenta la vida de William Kamkwamba, un adolescente que vive en una pequeña aldea rural de Malawi, en el sudeste de África. A pesar de la pobreza y la falta de recursos, su curiosidad y pasión por el aprendizaje lo llevan a descubrir una forma ingeniosa de ayudar a su familia y a su pueblo.