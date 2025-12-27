Netflix: la icónica película de Navidad protagonizada por Jim Carrey ideal para mirar en las fiestas

Para lograrlo, idea una estrategia tan ingeniosa como malintencionada: disfrazarse de Papá Noel y recorrer el pueblo con la intención de llevarse todo aquello que simboliza la fiesta. En paralelo, una niña de gran corazón se prepara para vivir una Nochebuena muy especial, impulsada por el deseo de agradecer y ayudar a los demás.

El cruce entre ambos marca el rumbo de la historia, demostrando como un corazón endurecido puede cambiar de la noche a la mañana ante la bondad genuina.

Reparto de "El Grinch"

Jim Carrey (Grinch)

Taylor Momsen (Cindy Lou Who)

Jeffrey Tambor (Mayor Augustus Maywho)

Christine Baranski (Martha May Whovier)

Bill Irwin (Lou Lou Who)

Molly Shannon (Betty Lou Who)

Clint Howard (Whobris)

Josh Ryan Evans (Grinch con 8 años de edad)

Mindy Sterling (Clarnella)

Tráiler de "El Grinch"