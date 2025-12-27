Netflix: la icónica película de Navidad protagonizada por Jim Carrey ideal para mirar en las fiestas
Nominada a múltiples premios y con una historia cuya duración ronda los 120 minutos, este film de comedia es uno de las más vistos en la plataforma. Los detalles en la nota.
Dentro del extenso catálogo de Netflix se pueden encontrar diferentes películas y series de gran reconocimiento mundial, capaces de atrapar la atención de los espectadores al instante y llevarlos a un estado de compenetración total. Si bien se pueden mencionar diferentes opciones, uno de los films con más visualizaciones en esta época del año es "El Grinch".
Con Jim Carrey en el papel principal, esta producción llegó a los cines en el 2000 de la mano del director Ron Howard. Pensada como una comedia familiar, la película fue una de las más taquilleras en su momento, motivo por el cual obtuvo tres nominaciones a los Oscar y logró quedarse con la estatuilla a Mejor maquillaje y peinado.
Con una duración de 1 hora y 44 minutos, este film dice presente en la plataforma de streaming y se transforma en una de las opciones más elegidas por los espectadores en plena época navideña.
De qué trata "El Grinch"
La historia se centra en una criatura huraña y solitaria que vive alejada de la alegría navideña y observa con fastidio cómo los habitantes de Villa Quién celebran estas fechas.
El ruido, las luces y los festejos constantes rompen la tranquilidad que tanto valora, motivo por el cual desarrolla un profundo rechazo hacia la Navidad y todo lo que la rodea. Convencido de que esa celebración es la causa de su malestar, decide poner en marcha un plan extremo para terminar con ella de una vez por todas.
Para lograrlo, idea una estrategia tan ingeniosa como malintencionada: disfrazarse de Papá Noel y recorrer el pueblo con la intención de llevarse todo aquello que simboliza la fiesta. En paralelo, una niña de gran corazón se prepara para vivir una Nochebuena muy especial, impulsada por el deseo de agradecer y ayudar a los demás.
El cruce entre ambos marca el rumbo de la historia, demostrando como un corazón endurecido puede cambiar de la noche a la mañana ante la bondad genuina.
Reparto de "El Grinch"
- Jim Carrey (Grinch)
- Taylor Momsen (Cindy Lou Who)
- Jeffrey Tambor (Mayor Augustus Maywho)
- Christine Baranski (Martha May Whovier)
- Bill Irwin (Lou Lou Who)
- Molly Shannon (Betty Lou Who)
- Clint Howard (Whobris)
- Josh Ryan Evans (Grinch con 8 años de edad)
- Mindy Sterling (Clarnella)
Tráiler de "El Grinch"
