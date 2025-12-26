Netflix: la película con una historia llena de suspenso, drama y acción que sigue sumando reproducciones
Con una duración que ronda los 120 minutos, este film cuenta con la participación estelar de Taron Egerton y Sofía Carson. Los detalles en la nota.
En los últimos años, los servicios de streaming comenzaron a ampliar sus catálogos con historias cargadas de tensión y adrenalina. Plataformas como Netflix, HBO y Disney+ sumaron a diferentes películas de acción y suspenso que rápidamente captaron la atención del público.
Dentro de ese escenario, Netflix cuenta con uno de los films más elegidos del momento: "Equipaje de mano", una película lanzada en 2024 que se ganó un lugar entre las más reproducidas del 2025. Con una duración que ronda las dos horas, se presenta como una opción ideal para disfrutarla durante el fin de semana.
Protagonizada por Taron Egerton y Sofía Carson, y bajo la dirección de Jaume Collet-Serra, esta producción se posicionó como una de las favoritas del público, superando a diferentes películas y series de gran recorrido por la pantalla grande.
De qué trata "Equipaje de mano"
"Equipaje de mano" fue Protagonizada por Taron Egerton y Sofía Carson.
La trama se centra en un empleado de seguridad de un aeropuerto de Los Ángeles que encara una jornada laboral común en plena Nochebuena. Lo que parecía una jornada de trabajo más se vuelve un verdadero caos cuando se cruza con una persona sospechosa que lo involucra en una situación límite.
A partir de ese encuentro, el protagonista queda atrapado en un conflicto donde cada elección tiene consecuencias graves. Entre amenazas encubiertas, tensión y el riesgo de poner en peligro a cientos de personas, debe usar su ingenio y su sangre fría para evitar una tragedia en uno de los días más sensibles del año.
Reparto de "Equipaje de mano"
- Taron Egerton como Ethan Kopec
- Sofía Carson como Nora Parisi
- Jason Bateman como Traveler
- Danielle Deadwyler como Elena Cole
- Theo Rossi como Watcher
Tráiler de "Equipaje de mano"
