Netflix: la película mexicana con escenas eróticas que llegó a la plataforma
Un film de sangre caliente y salvajismo en la intimidad que fue nominado en los premios Oscar a Mejor guion original.
La plataforma de series y películas de Netflix está colmada de producciones subidas de tono. Últimamente, el género erótico ha marcado un antes y después en el catálogo, volviéndose el favorito de los suscriptores.
En esta oportunidad, te contamos todo acerca de Y tu mamá también, una película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón y estrenada en 2001 que cuenta con las actuaciones brillantes de Gael García Bernal, Diego Luna y Maribel Verdú.
Y tu mamá también es un relato de sangre caliente y salvajismo erótico que fue nominado en los premios Oscar a Mejor guion original (Carlos Cuarón, Alfonso Cuarón). La película de Netflix, de 1 hora y 45 minutos, se ganó los elogios de la crítica. "El talento diabólico de Cuarón y su compulsión por la subversión del género del que se apropia le ayudan mucho”, sentenció Elvis Mitchell de The New York Times.
De qué trata "Y tu mamá también"
La sinopsis oficial de la película Y tu mamá también dice: “Los adolescentes Tenoch y Julio conocen a la seductora Luisa y se la llevan a hacer un viaje a la playa donde tratarán de conquistarla o lo que pase en el camino”.
Las vidas de Julio (Gael García Bernal) y Tenoch (Diego Luna), dos jóvenes mexicanos de 17 años, están regidas por su apetito sexual, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde de boda con sus familias, conocen a Luisa (Maribel Verdú), una española de 28 años.
Reparto de "Y tu mamá también"
- Diego Luna (Tenoch Iturbide)
- Gael García Bernal (Julio Zapata)
- Maribel Verdú (Luisa Cortés)
- Nathan Grinberg (Manuel Huerta)
- Diana Bracho (Silvia Allende de Iturbide)
- Verónica Langer (María Eugenia Calles de Huerta)
- María Aura (Cecilia Huerta)
- Emilio Echevarría (Miguel Iturbide)
- Marta Aura (Enriqueta 'Queta' Allende)
Trailer de "Y tu mamá también"
