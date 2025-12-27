Netflix: la película mexicana con escenas eróticas que llegó a la plataforma

Y tu mamá también es un relato de sangre caliente y salvajismo erótico que fue nominado en los premios Oscar a Mejor guion original (Carlos Cuarón, Alfonso Cuarón). La película de Netflix, de 1 hora y 45 minutos, se ganó los elogios de la crítica. "El talento diabólico de Cuarón y su compulsión por la subversión del género del que se apropia le ayudan mucho”, sentenció Elvis Mitchell de The New York Times.