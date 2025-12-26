Video: Bridgerton anticipa una cuarta temporada marcada por el romance prohibido

La cuarta temporada llegará a Netflix dividida en dos partes: la primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026. Este formato permitirá desarrollar con mayor profundidad los conflictos emocionales y familiares, además de dar espacio al regreso de personajes conocidos como Colin, Francesca y los Mondrich. Al mismo tiempo, se confirma la ausencia de algunas figuras de temporadas anteriores, marcando un recambio natural en la narrativa.

Con glamour, romance y tensiones sociales en primer plano, Bridgerton se prepara para abrir un nuevo capítulo que busca conquistar tanto a los seguidores históricos como a quienes se sumen por primera vez al fenómeno.