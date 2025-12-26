Video: Bridgerton anticipa una cuarta temporada marcada por el romance prohibido
El primer adelanto oficial de la cuarta entrega de la serie de Netflix muestra una historia atravesada por el amor, las barreras sociales y una estética inspirada en los cuentos clásicos.
La espera comienza a acortarse para los fanáticos de Bridgerton. Netflix presentó el primer tráiler de la cuarta temporada y dejó en claro que la nueva etapa de la exitosa ficción se apoyará en un relato de fuerte impronta romántica, atravesado por tensiones sociales y códigos de época. Esta vez, el foco estará puesto en Benedict Bridgerton, el segundo de los hermanos, interpretado por Luke Thompson, quien finalmente asumirá un rol central luego de varias temporadas como personaje secundario.
Las imágenes reveladas anticipan una trama con claras resonancias del cuento de La Cenicienta, aunque adaptada al universo sofisticado y cargado de intrigas que caracteriza a la serie. La historia gira en torno a Sophie Baek, encarnada por Yerin Ha, una joven que trabaja como criada y que sueña con escapar, aunque sea por una noche, de las rígidas limitaciones que impone su lugar en la escala social.
Ese anhelo se concreta cuando logra infiltrarse en un exclusivo baile de máscaras organizado por Lady Violet Bridgerton, evento que se convierte en el punto de partida de un vínculo inesperado. El encuentro entre Benedict y Sophie se da bajo el anonimato de los disfraces, un recurso narrativo que potencia el misterio y refuerza la idea de un amor que nace sin condicionamientos, pero que pronto choca contra las normas establecidas.
La diferencia de clases se presenta como el gran conflicto de la temporada, con una Inglaterra de época que exhibe, quizás como nunca antes, la distancia entre privilegios y aspiraciones. Desde la producción, remarcan que este eje fue uno de los más estimulantes de llevar a la pantalla por la carga dramática y visual que ofrece. El adelanto también deja ver el peso que tendrá la familia en las decisiones de Benedict.
Lady Violet aparece ejerciendo una presión cada vez más explícita para que su hijo siente cabeza y piense en el matrimonio, en línea con las expectativas sociales de la época. En ese recorrido, la temporada recupera escenas y guiños muy valorados por los lectores de la saga literaria, como disfraces llamativos y secuencias románticas que prometen convertirse en momentos icónicos.
La cuarta temporada llegará a Netflix dividida en dos partes: la primera se estrenará el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026. Este formato permitirá desarrollar con mayor profundidad los conflictos emocionales y familiares, además de dar espacio al regreso de personajes conocidos como Colin, Francesca y los Mondrich. Al mismo tiempo, se confirma la ausencia de algunas figuras de temporadas anteriores, marcando un recambio natural en la narrativa.
Con glamour, romance y tensiones sociales en primer plano, Bridgerton se prepara para abrir un nuevo capítulo que busca conquistar tanto a los seguidores históricos como a quienes se sumen por primera vez al fenómeno.
