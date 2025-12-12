Netflix: la miniserie francesa de ciencia ficción y thriller que trata sobre viajes en el tiempo
Tiene solo 6 capítulos, es francesa y volvió a arrasar en reproducciones dentro del catálogo de Netflix. Con una mezcla perfecta entre drama, ciencia ficción y misterio.
Netflix sigue demostrando por qué domina el mundo del streaming. Su catálogo de series y películas no deja de sumar éxitos, y una producción europea volvió a destacarse por encima de las demás. Con una historia intensa, atrapante y breve, logró conquistar a miles de suscriptores que la recomiendan desde su estreno.
En los últimos años, las series francesas se ganaron un lugar especial dentro de la plataforma. Esta miniserie, en particular, es considerada una de las mejores propuestas europeas recientes: emociona, sorprende y mantiene un suspenso constante, algo que la crítica y los usuarios remarcan desde su llegada al servicio.
A pesar de tener tiempo en la plataforma, volvió a posicionarse entre las opciones más vistas gracias a su trama original, su construcción dramática y un componente clave que la diferencia del resto: los viajes en el tiempo.
De qué trata "Vórtice"
Según la sinopsis oficial de Netflix, "Vórtice" centra su historia en un concepto tan emocionante como perturbador. “Tras reconectarse con su esposa muerta gracias a una falla en un sistema de realidad virtual, un policía intenta revertir el misterioso accidente que la dejó sin vida”.
La serie combina drama emocional, thriller policial y elementos de ciencia ficción para construir un relato donde el pasado y el presente se entrelazan de forma peligrosa. Cada episodio profundiza en el dilema del protagonista: ¿hasta dónde se puede manipular el tiempo sin alterar todo el futuro?
Con un ritmo ágil y escenas cargadas de tensión, es una miniserie ideal para quienes buscan algo corto, adictivo y con un giro distinto dentro del género.
Reparto de "Vórtice"
Tomer Sisley como Ludovic Béguin
Camille Claris como Mélanie
Anaïs Parello como Juliette
Zineb Triki como Parvana Rabani
Maxime Gueguen como Sam
Tráiler de "Vórtice"
