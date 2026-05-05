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Netflix: la producción alemana que combina drama y humor en una historia íntima y agridulce

Espectáculos

Este film tiene una duración que ronda los 90 minutos y fue dirigido por Florian Gottschick. Su estrenó en la pantalla grande se dio en 2021. Descubrí todos los detalles en la nota.

Florian Gottschick fue el director de Cuatro por cuatro.

Florian Gottschick fue el director de Cuatro por cuatro.

En el catálogo de Netflix, las producciones de drama y suspenso vienen ganando cada vez más terreno gracias a sus historias cargadas de intensidad y giros inesperados que atrapan la atención de los espectadores. Entre el amplio abanico de opciones, Cuatro por cuatro es una de las películas más elegidas del último tiempo.

Esta producción alemana fue dirigida por Florian Gottschick, estrenada en 2021 y con una duración de 1 hora y 28 minutos. Protagonizada por Nilam Farooq y Jonas Nay, la historia gira en torno a dos parejas amigas que se proponen poner a prueba sus vínculos con una dinámica poco habitual: intercambiar compañeros sin que haya contacto sexual, como una especie de experimento emocional.

De qué trata Cuatro por cuatro

La historia se centra en dos parejas amigas que, luego de poner a prueba sus vínculos con un experimento poco convencional, deben enfrentar las consecuencias de lo que provocaron. Para intentar entender lo que cambió entre ellos, deciden reunirse en una casa aislada frente al mar.

Cuatro por cuatro
Este film alemán se estrenó en el 2021.

Este film alemán se estrenó en el 2021.

Ese contexto íntimo y sin distracciones funciona como detonante: lo que parecía una experiencia controlada termina desbordándose en discusiones, reproches y confesiones que dejan al descubierto conflictos profundos. A medida que avanza la convivencia, las relaciones se tensan y cada personaje queda expuesto frente a sus propias contradicciones.

Reparto de Cuatro por cuatro

Los protagonistas principales de este film explican, en gran medida, el gran éxito dentro del extenso catálogo de Netflix. Cuatro por cuatro cuenta con actores de recorrido y trayectoria en el mundo cinematográfico:

  • Nilam Farooq
  • Jonas Nay
  • Paula Kalenberg
  • Louis Nitsche
  • Tim Oliver Schultz

Tráiler de Cuatro por cuatro

Embed - Cuatro por cuatro 2021 Tráiler Español

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