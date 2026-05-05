Netflix: la producción alemana que combina drama y humor en una historia íntima y agridulce

Esta producción alemana fue dirigida por Florian Gottschick, estrenada en 2021 y con una duración de 1 hora y 28 minutos. Protagonizada por Nilam Farooq y Jonas Nay, la historia gira en torno a dos parejas amigas que se proponen poner a prueba sus vínculos con una dinámica poco habitual: intercambiar compañeros sin que haya contacto sexual, como una especie de experimento emocional.